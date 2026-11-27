Una formación histórica del Tren Roca volvió a circular y despertó la nostalgia de pasajeros.

Se trata de un tren Toshiba, fabricado en Japón, que fue restaurado para recuperar su estética original y realizó un recorrido especial desde Llavallol hasta Plaza Constitución.

El regreso se produjo en el marco de los 40 años de la electrificación del ferrocarril, una transformación que cambió para siempre el transporte en la zona sur del conurbano bonaerense.

El histórico Toshiba volvió a circular por el Tren Roca

La formación Toshiba, que prestó servicio durante la década de 1980, volvió a las vías del Tren Roca con sus tradicionales colores blanco, rojo y verde. Después de un proceso de restauración, el tren recuperó su apariencia original y volvió a transportar pasajeros.

La reaparición generó entusiasmo entre quienes utilizan habitualmente el servicio y los aficionados a los ferrocarriles, que se acercaron para fotografiar la formación.

Dónde se pudo ver el tren histórico del Roca

Según recopilaron medios locales, punto de partida elegido fue la estación de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora. Desde allí, la formación inició un recorrido especial sin pasajeros que permitió volver a ver en funcionamiento a uno de los trenes más recordados de la historia ferroviaria de la región.

La elección de esa estación no fue casual: allí se instaló la primera catenaria que dio inicio al proceso de electrificación del ferrocarril a comienzos de la década de 1980.

Qué recorrido hizo la formación restaurada

El miércoles, a las 10.46, el Toshiba partió desde Llavallol con destino a Plaza Constitución. El trayecto formó parte de las actividades conmemorativas por los 40 años de la electrificación del Tren Roca.

La transformación del servicio, inaugurada en 1985, representó un cambio fundamental para miles de trabajadores y estudiantes que viajaban diariamente desde el sur del conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.