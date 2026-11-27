El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que será candidato a gobernador. Lo hizo en una carta dirigida a los misioneros, donde escribió: “Voy a ponerme al frente del Movimiento por lo que Viene”.

El anuncio llega después de su quiebre con Carlos Rovira, histórico referente del Frente Renovador de la Concordia. Passalacqua lanzó su propio espacio el 10 de julio pasado. Las elecciones provinciales son el próximo año.

“Esta ruptura es irreconciliable”

Passalacqua dijo que su decisión no nació “por un cargo o una candidatura”, sino que es “el resultado de razones políticas, institucionales y éticas”. Reconoció además que su ruptura sorprendió a muchos y que otros todavía dudan de ella.

Sobre ese quiebre fue categórico: “Se produjo una ruptura profunda. Esta ruptura es irreconciliable. Lo digo sin alegría y también sin resentimiento”. Además, admitió que tomó decisiones difíciles.

Los cambios que destaca Passalacqua

Passalacqua reconoció que cambió “una forma de gobernar de la que yo mismo había sido parte”. Aseguró que en los últimos cinco meses modificó “muchas cosas”. Entre ellas, dijo que suspendió “la famosa aduana paralela” y que eliminó las retenciones en billeteras virtuales.

En el plano económico, detalló medidas de alivio tributario y un tope del 30% del salario para los descuentos por créditos. También mencionó la actualización de la movilidad jubilatoria.

El gobernador cambió además la conducción de la Agencia Tributaria de la Provincia y de Energía de Misiones. En el Parque de la Salud, eliminó “definitivamente” el cargo de presidente honorario.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que será candidato a gobernador.

Sobre obras, dijo que llamó a licitación para el puerto y que avanzó con acciones que le correspondían a la Nación. Según explicó, “ante la quietud decidimos avanzar los misioneros nomás”.

Cerró el balance con una frase directa: “Todas estas decisiones llevan mi firma”. Y la sumó a “la defensa real de los misioneros en el Congreso Nacional”.

Qué promete para lo que viene

De cara a una eventual nueva gestión, planteó tres ejes: “Más transparencia, más control sobre las cuentas públicas y más disposición de cada funcionario para escuchar las críticas”.

El objetivo, dijo, es “terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado a uno abierto, respetuoso y cercano”.