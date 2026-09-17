El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento la evolución del tiempo en Argentina, donde se espera una semana con temperaturas en ascenso y condiciones de clima estables en buena parte del país.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el viernes 18 de septiembre, cuando se espera que las lluvias regresen a varias provincias del norte y comiencen a extenderse hacia otras regiones.

Después de varios días con poca actividad meteorológica, el ingreso de aire más cálido y húmedo favorecerá la formación de precipitaciones. El cambio comenzará a notarse el viernes y tendrá mayor desarrollo durante el sábado, especialmente en el norte del territorio nacional.

Las provincias que esperan lluvias y tormentas

Durante el viernes, las precipitaciones se concentrarán en sectores del NOA y el NEA. Jujuy, Salta y Tucumán podrían registrar lluvias, al igual que Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones .

Los acumulados previstos se ubicarían entre 10 y 30 milímetros en buena parte de la región, aunque podrían acercarse a los 30 milímetros en el este de Formosa y Misiones.

Tormenta. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El sábado, la actividad se intensificaría en Misiones y el este de Corrientes, donde los registros podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros. La mayor inestabilidad estará asociada al avance de aire húmedo y al desarrollo de lluvias organizadas.

Por el momento, el pronóstico disponible no permite confirmar una situación excepcional ni precisar la probabilidad de granizo. La intensidad y distribución de las tormentas deberán seguirse mediante las actualizaciones oficiales del SMN.

Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana

El comienzo de la semana estará marcado por un ascenso progresivo de las temperaturas debido al avance del viento del norte. La estabilidad dominará la mayor parte del país hasta el jueves, con lluvias prácticamente ausentes en la región Pampeana, el Litoral, el NOA y el noreste.

Las precipitaciones quedarán principalmente restringidas a la cordillera patagónica y Tierra del Fuego. También podrían registrarse algunos chaparrones sobre la costa bonaerense durante el jueves.

El viernes funcionará como una jornada de transición, con el regreso de las lluvias al norte. Para el sábado, el sistema ganará organización y podría dejar los mayores acumulados en Misiones y Corrientes.

En la zona cordillerana de Cuyo y la Patagonia también se esperan precipitaciones, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros entre el viernes y el sábado. En algunos sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y otras provincias podrían presentarse lluvias y nevadas.

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