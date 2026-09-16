El pronóstico del tiempo en Colombia para este miércoles 16 de septiembre de 2026 contempla una disminución general de las lluvias frente a los días anteriores, aunque varias regiones continuarán con precipitaciones. De acuerdo con el Ideam, los mayores acumulados de la semana se esperan hacia el jueves 17 y el viernes 18, especialmente en el occidente y noroccidente del territorio nacional, donde podrían presentarse lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos.

La entidad también advirtió sobre condiciones contrastantes en el país: mientras algunas zonas tendrán lluvias y suelos con mayor humedad, otras registrarán altas temperaturas, baja nubosidad y una mayor amenaza de incendios de cobertura vegetal.

¿Cómo estará el clima en Colombia este miércoles 16 de septiembre?

Para el miércoles, el Ideam prevé una jornada con menor intensidad y cobertura de las precipitaciones en comparación con el inicio de la semana. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan las lluvias en todo el país.

En la región Pacífica continuarán las precipitaciones, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con acumulados generalmente ligeros a moderados. También se esperan lluvias aisladas en sectores de Córdoba, Bolívar, Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la región Andina podrían presentarse precipitaciones dispersas en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y sectores de las cordilleras Occidental y Central. Por su parte, en la Orinoquía y la Amazonía se pronostican lluvias en áreas de Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

El Ideam señala que los menores acumulados se concentrarían en amplias zonas del centro y sur de la región Andina, donde predominarían condiciones secas o lluvias de poca intensidad.

Se aproxima el diluvio del año este miércoles 16 de septiembre: tormentas eléctricas, lluvias y aumento de la nubosidad en estas zonas. Gemini IA

¿En qué zonas de Colombia lloverá más esta semana?

Aunque el miércoles tendrá una reducción general de las precipitaciones, el panorama cambiará hacia el final de la semana. El Ideam prevé que los acumulados más importantes se concentren en el océano Pacífico, Chocó, el occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

El jueves 17 se espera un aumento significativo de las lluvias en el occidente y noroccidente del país. En algunas áreas podrían registrarse acumulados fuertes y muy fuertes.

Para el viernes 18, el pronóstico contempla la mayor extensión e intensidad de las precipitaciones de la semana. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias fuertes estarán principalmente en Chocó, Antioquia, Córdoba y el litoral de Valle del Cauca y Cauca.

También se esperan lluvias en sectores del Caribe, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía.

¿Cuándo llegarán las tormentas eléctricas y los vientos fuertes?

El Ideam informó que hacia el cierre de la semana se prevé el tránsito de la onda tropical 49, un sistema que podría favorecer el incremento de las lluvias en sectores del norte del país.

Este fenómeno podría generar precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes, principalmente en zonas del norte de Colombia y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La influencia de esta onda tropical se contempla especialmente para el viernes 18 de septiembre, cuando también se espera una mayor actividad de lluvias en varias regiones.

¿Qué regiones tendrán más calor y sensación térmica elevada?

No todo el país tendrá un panorama lluvioso. El Ideam también prevé temperaturas máximas elevadas y una alta sensación térmica en amplios sectores de la región Caribe y la Orinoquía, así como en los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

Las condiciones cálidas también podrían presentarse en el litoral Pacífico, la Amazonía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Estas temperaturas, sumadas a la baja nubosidad en algunas zonas, mantienen la atención sobre la amenaza de incendios de cobertura vegetal.

¿Qué alertas mantiene el Ideam por incendios y deslizamientos?

El Comunicado Especial No. 103 del Ideam reportó 279 municipios en alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal: 36 en alerta roja, 101 en naranja y 142 en amarilla.

Los departamentos con mayor número de municipios en alerta son Cundinamarca, Nariño, Tolima, Huila, Boyacá, Cauca y Norte de Santander. Las altas temperaturas, el despeje de la nubosidad y los vientos pueden favorecer la propagación del fuego.

Al mismo tiempo, 196 municipios presentan algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra: 53 en roja, 79 en naranja y 64 en amarilla.

La mayor atención se concentra en sectores de Chocó, Antioquia, Boyacá y Meta, además de zonas de la región Pacífica y los piedemontes Llanero y Amazónico, donde la humedad y las lluvias pueden aumentar la saturación de los suelos.