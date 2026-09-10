Lanzan el ferry eléctrico más grande del mundo en el Río de la Plata: cuenta con autonomía para unir Buenos Aires-Colonia y capacidad para 2.100 pasajeros.

El ferry eléctrico China Zorrilla, considerado el más grande del mundo en su categoría, llega este jueves a Sudamérica tras un viaje que arrancó en Australia.

La embarcación, que en los próximos meses empezará a operar entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento, cuenta con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

Cómo es la maniobra de llegada en Nueva Palmira

El buque no llegó navegando por sus propios medios, sino a bordo del Black Marlin, un buque semisumergible especializado en transportar embarcaciones de gran porte a través del océano.

El China Zorrilla fue construido en Tasmania por el astillero Incat, para la empresa uruguaya Buquebús.

Lanzan el ferry eléctrico más grande del mundo en el Río de la Plata: cuenta con autonomía para unir Buenos Aires-Colonia y capacidad para 2.100 pasajeros. Agencia NA

El puerto elegido para la maniobra fue Nueva Palmira y no Colonia, porque cuenta con la profundidad necesaria para que el Black Marlin sumerja parcialmente su cubierta y libere al ferry mediante un procedimiento conocido como float-off.

La botadura está prevista para el sábado 12 de septiembre, aunque la fecha puede moverse según las condiciones climáticas.

Desde la Administración Nacional de Puertos de Uruguay estiman que todo el operativo, que incluye el trabajo de varios remolcadores, puede extenderse entre 24 y 48 horas.

Ficha técnica del ferry y cuándo empieza a operar

Una vez liberado en el agua, el China Zorrilla será trasladado hacia Colonia del Sacramento, donde continuará con su alistamiento y las pruebas técnicas previas a la puesta en marcha del servicio comercial.

Lanzan el ferry eléctrico más grande del mundo en el Río de la Plata: cuenta con autonomía para unir Buenos Aires-Colonia y capacidad para 2.100 pasajeros. Agencia NA

Sus principales características son:

130 metros de eslora y 32 de manga.

Propulsión 100% eléctrica, con baterías de entre 40 y 43 MWh que alimentan ocho motores.

Autonomía de 180 kilómetros , muy por encima de los 60 que separan Buenos Aires de Colonia.

Viaje comercial proyectado en alrededor de 90 minutos.

A bordo, el ferry contará con 3.000 metros cuadrados de espacios para pasajeros, tres categorías de servicio, wifi satelital y lo que la propia empresa define como el free shop naval más grande de la región.

El traslado sobre el Black Marlin fue necesario porque el China Zorrilla se diseñó para trayectos cortos y de alta frecuencia, no para una travesía oceánica de miles de kilómetros por sus propios medios. Cuando entre en servicio, marcará un salto para el transporte fluvial del Río de la Plata: una embarcación de gran porte que cruza entre dos países sin quemar un solo litro de combustible.