Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 9 de septiembre: lluvias con ráfagas de viento y posible granizo en Mendoza.

Mendoza sufrirá cambios abruptos en el tiempo por el ingreso de una tormenta durante la mañana del miércoles 9 de septiembre.

Se esperan condiciones meteorológicas complicadas con lluvias en distintas localidades potenciadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, según el pronóstico del SMN

El área metropolitana de Mendoza quedará cubierta bajo un manto de lluvias intermitentes durante todo el miércoles 9 de septiembre. Se esperan chubascos aislados a lo largo de todo el día con ráfagas de viento y una temperatura de entre 8° y 20°.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 9 de septiembre: lluvias con ráfagas de viento y posible granizo en Mendoza. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

En las localidades cercanas a la cordillera se espera un clima más hostil. En Punta de Vacas las mínimas tocarán los -7° en una jornada que tendrá granizo, nieve y lluvia. Se espera que el tiempo se mantenga de esta forma a lo largo de tres días.

En las zonas al sur de la ciudad como Tunuyan y San Carlos también se esperan el ingreso de un derrumbe térmico con mínimas de hasta -9° en los siguientes tres días y granizo intermitente.

Cómo seguirá el clima en Mendoza, según el SMN

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un jueves marcado por el cielo despejado, temperaturas de 20° a 8° y leves vientos.

Las condiciones tomarán un giro de 180° el viernes cuando ingrese un temporal con lluvias que se prolongará hasta el sábado. La mínima estará en 1° con intensas lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.