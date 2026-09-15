El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 15 de septiembre

El clima en España se caracterizará por una estabilidad dominada por altas presiones. Habrán cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones, salvo en el norte de Galicia y área cantábrica, donde se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y el Cantábrico, mientras que en el resto del país se prevé un aumento, especialmente en regiones mediterráneas. Habrá noches tropicales en el cuadrante suroeste y litorales, con viento moderado en diversas regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielo despejado en Madrid, con temperaturas entre 16 y 37 grados y viento flojo que aumentará por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con algunas nubes en las sierras y posibles lluvias débiles. Temperaturas entre 15 y 39 grados, con vientos flojos variables y levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 13 grados y máximas en descenso hasta 37 grados en el Ampurdán. Habrá un ligero ascenso en la mitad oeste y sin cambios en el resto; se registrarán valores elevados en la depresión central de Lleida y Tarragona. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur en la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque con nubosidad por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, alcanzando máximas de hasta 37 grados en el valle del Ebro y en el tercio sur de Huesca, mientras que la mínima será de 12 grados. Se espera un viento flojo variable que se tornará a noroeste moderado, con posibilidad de rachas muy fuertes en el valle del Ebro durante la segunda mitad del día.

El clima en Asturias comenzará con cielos poco nubosos o despejados, pero aumentará la nubosidad a lo largo de la mañana. Se esperan brumas y nieblas en zonas elevadas, además de precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados, con máximas en descenso y mínimas en aumento. Los vientos serán flojos del oeste, girando a moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso (máx. 31 °C, mín. 16 °C) y viento flojo del oeste y suroeste con brisas costeras.

Cielos despejados con intervalos de nubes bajas en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. Calima en la provincia oriental y en Tenerife. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 35 ºC y mínimas de 20 ºC. Viento flojo en costas aumentando por la tarde, más intenso en zonas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas máximas de hasta 37 grados, con mínimas de 16 grados en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con nubes en el este y aumento de nubosidad en el norte por la tarde, donde se pueden esperar precipitaciones dispersas en zonas de montaña y posibles bancos de niebla en la noche; las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 36 grados de máxima, con un viento flojo que irá aumentando de intensidad.

El clima se caracterizará por cielo despejado con intervalos nubosos en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 37 grados, alcanzándose localmente hasta 35 grados en las Serranías de Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo y variable, predominando del oeste durante las horas centrales y soplando con más intensidad, mientras que al final de la tarde se esperan intervalos de sur en Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos con intervalos de nubes bajas, vientos flojos a moderados de levante y temperaturas con mínima de 20 °C y máxima de 25 °C.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales, vientos flojos de levante y temperaturas entre 22 y 28 °C.

Contenido generado por inteligencia artificial.