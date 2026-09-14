Estados Unidos se prepara para una nueva semana de tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con las proyecciones, el centro del país será una de las zonas más afectadas.

Para este martes 15 de septiembre, los expertos indican que el sistema avanzará sobre las Grandes Llanuras y los Grandes Lagos, donde las lluvias pueden acumular varios centímetros de agua.

Se esperan fuertes tormentas este lunes 14 y martes 15 de septiembre

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, durante la tarde y noche del lunes intensas tormentas pueden causar lluvias, granizo, ráfagas de viento y hasta posibles tornados desde el noroeste de Kansas hasta el extremo sur de Minnesota y el oeste de Wisconsin.

El martes las lluvias y tormentas abarcarán desde las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos, con precipitaciones capaces de causar inundaciones localizadas.

Entre las ciudades que pueden recibir lluvias intensas se encuentran Chicago, Kansas City y Milwaukee .

Hay alerta por intensas tormentas para este martes 15 de septiembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alerta por granizo y fuertes ráfagas de viento

Si bien el riesgo principal el martes 15 de septiembre son las lluvias intensas y las inundaciones localizadas, no se descarta el riesgo de que pueda desarrollarse una tormenta severa.

Según el pronóstico, algunas tormentas podrían causar granizo de tamaño chico y fuertes ráfagas de viento, particularmente desde el este de Kansas hasta el sur de Michigan.