A más de 3000 kilómetros bajo la superficie, en el núcleo metálico de la Tierra se encuentra escondida la reserva de oro más grande del planeta. Se estima que concentra más del 99,999% del oro y metales atrapados desde el inicio de la Tierra hace 4500 millones de años. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Göttinger, parte de este metal precioso podría estar fugándose hacia la superficie como producto de la actividad volcánica. Los expertos encontraron las señales de este "goteo de oro“, proveniente del núcleo terrestre en las rocas volcánicas de Hawái y los hallazgos se publicaron en Nature. Los investigadores no buscaron directamente oro, sino rutenio, un tipo de material precioso que actúa como marcador general de su presencia. Hallaron entonces un exceso del isótopo 100ru propio del núcleo terrestre y diferente al que se encuentra en el manto. La pequeña diferencia isotópica hizo que en el pasado fuera imposible de medir este indicador, sin embargo, gracias a técnicas de ultra alta precisión desarrolladas por la universidad se comprobó que el material de la lava hawaiana proviene del núcleo terrestre, demostrando que no está tan aislado como se creía. “Cuando llegaron los primeros resultados, nos dimos cuenta de que literalmente habíamos encontrado oro. Nuestros datos confirmaron que el material del núcleo, incluido el oro y otros metales preciosos, se está filtrando hacia el manto de la Tierra", afirmó el doctor Nils Messling. El profesor Willbold explica que los enormes volúmenes de roca ascienden desde el límite núcleo-manto y llegan a la superficie en forma de islas volcánicas como Hawái. En este proceso además de magma se transporta oro y otros metales. Se trata entonces de un hallazgo que brinda grandes perspectivas sobre el origen de metales estratégicos fundamentales, aunque no aún no se determinó si esto ocurre desde los orígenes del planeta o si se trata de un fenómeno reciente.