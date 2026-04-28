Un fenómeno oceánico fundamental desapareció por primera vez en al menos 40 años en una zona clave del Pacífico. Investigadores determinaron que en 2025 no se produjo el proceso natural conocido como afloramiento oceánico, que normalmente ocurre año tras año en el Golfo de Panamá. El hallazgo fue documentado por científicos del Smithsonian Tropical Research Institute y publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. De acuerdo con el estudio, el debilitamiento de los vientos tropicales típicos de la zona es la causa más probable de esta anomalía, que preocupa a los investigadores porque sustenta ecosistemas clave y la actividad pesquera. El proceso que no ocurrió en 2025 es el llamado afloramiento oceánico, conocido científicamente como Upwelling. Ocurre principalmente cuando aguas heladas y con abundancia de nutrientes que se encuentran en las profundidades del océano ascienden hacia la superficie. En el Golfo de Panamá, este proceso se produce anualmente entre enero y abril, durante la estación más seca de Centroamérica. El mecanismo se activa gracias a los vientos alisios del norte, que empujan agua superficial y permiten que el agua profunda suba. Durante décadas, este proceso se mantuvo regular y predecible, hasta 2025 que el ciclo se interrumpió por primera vez. Los investigadores pudieron divisar cambios clave, como que Se estima que el cambio en los vientos puede estar relacionado con alteraciones climáticas, aunque aún se necesitan más investigaciones para determinar la causa exacta. El afloramiento cumple un papel clave en el ecosistema marino porque Los investigadores ahondaron entonces en la necesidad de mejorar la observación y la capacidad de predicción climática en los océanos tropicales, dado que los sistemas pueden impactar rápidamente a ecosistemas y comunidades humanas.