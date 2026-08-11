El ingreso de una nueva masa de aire polar mantiene al frío como uno de los principales protagonistas del comienzo de la semana en Argentina. Varias localidades registraron temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y sensaciones térmicas todavía más bajas debido al viento.

Entre los puntos más fríos se encuentra Esquel, en Chubut, donde los registros descendieron por debajo de los -9 °C y la sensación térmica se ubicó cerca de los -13 °C. El frío intenso también alcanzó distintos sectores del centro del país.

En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, la sensación térmica llegó a -7 °C, mientras que Villa Reynolds, en San Luis, registró alrededor de -6 °C. En Córdoba capital, en tanto, se alcanzaron valores cercanos a los -4 °C.

El escenario invernal también favoreció nuevas precipitaciones de nieve en zonas cordilleranas de Mendoza y Neuquén, donde las condiciones continuarán siendo inestables durante los próximos días.

El frío extremo comienza a perder fuerza

Aunque el comienzo de semana estuvo marcado por las bajas temperaturas, el panorama comenzará a modificarse progresivamente desde el martes.

Sobre la región central del país predominarán las altas presiones, lo que favorecerá jornadas relativamente estables y con períodos de sol. Sin embargo, el norte argentino tendrá mayor nubosidad y un incremento gradual de la humedad.

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Al mismo tiempo, una perturbación proveniente del océano Pacífico avanzará hacia el norte de la Patagonia. Este sistema mantendrá la inestabilidad en sectores cordilleranos, especialmente en Neuquén y Mendoza, donde podrían registrarse nuevas nevadas y lluvias.

También se esperan períodos de viento intenso en el noroeste patagónico, Cuyo y el NOA, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

En la costa sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, el ingreso de aire marítimo frío dará lugar a un panorama diferente, con posibilidad de chaparrones costeros y momentos de mayor nubosidad, alternados con períodos de cielo parcialmente despejado.

Suben las temperaturas y aumenta la humedad

El cambio más marcado comenzará a sentirse desde el martes, cuando la circulación del viento norte favorezca el ingreso de aire más húmedo hacia el centro y norte de Argentina.

La mayor presencia de humedad estará acompañada por un incremento de la nubosidad y por condiciones propicias para la formación de nieblas y neblinas, principalmente en la región Pampeana y el norte del país.

Las temperaturas mínimas comenzarán a recuperarse de manera gradual, aunque el aumento durante las tardes será más limitado. La presencia de nubosidad impedirá que el ambiente se vuelva significativamente más cálido.

En la cordillera, en cambio, continuará la acumulación de nieve desde Neuquén hasta Jujuy, junto con períodos de viento fuerte. Algunas precipitaciones que inicialmente se concentrarán en zonas de montaña podrían avanzar hacia sectores más bajos del oeste de Río Negro y Neuquén.

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Tormentas y lluvias: las zonas donde podría llover más

El escenario cambiará todavía más desde el miércoles. Para la segunda mitad de la semana, la inestabilidad comenzará a ganar terreno sobre el noreste argentino y la región Pampeana.

En provincias como Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, el avance de un frente cálido podría favorecer la aparición de tormentas de distinta intensidad.

Los acumulados más importantes se concentrarían en el NEA, donde algunos sectores podrían recibir entre 50 y 100 milímetros de lluvia durante la segunda mitad de la semana.

La región Pampeana también tendrá un aumento en la frecuencia de las precipitaciones, aunque los acumulados previstos serían considerablemente menores y, en general, inferiores a los 20 milímetros.

El cambio de circulación también provocará una recuperación progresiva de las temperaturas. Desde mediados de semana, las heladas más intensas quedarán principalmente restringidas a la Patagonia, mientras que el centro y norte del país comenzarán a registrar valores más elevados.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El frío no desaparecerá de inmediato y continuará presente durante buena parte de la semana, pero las condiciones serán cada vez menos extremas.

El ingreso de aire desde el norte permitirá una recuperación gradual de las temperaturas, al mismo tiempo que aumentará el aporte de humedad sobre el centro y norte argentino.

Esta modificación de la circulación atmosférica será clave para el cambio de escenario: después de un comienzo de semana dominado por las heladas y el frío polar, la segunda mitad de la semana estará marcada por más nubosidad, lluvias, tormentas y períodos de viento fuerte en diferentes regiones del país.

De esta manera, Argentina pasará de un escenario de frío extremo y temperaturas bajo cero a uno mucho más húmedo e inestable, con los principales focos de precipitaciones concentrados en el NEA y la región Pampeana.