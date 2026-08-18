La cocina suma cada vez más dispositivos pensados para facilitar las tareas diarias, pero existe un electrodoméstico que busca concentrar en un solo equipo funciones que normalmente requieren varios aparatos.

Se trata de la Thermomix TM7, el robot de cocina inteligente de Vorwerk que reúne más de 20 modos y, según la propia compañía, puede sustituir a más de 20 electrodomésticos y utensilios de cocina.

A diferencia de una freidora de aire, cuya principal función es cocinar alimentos mediante circulación de aire caliente, la Thermomix está diseñada para intervenir en prácticamente todas las etapas de una preparación: desde pesar y cortar los ingredientes hasta cocinarlos, mezclarlos, amasar o preparar alimentos al vapor.

Qué es la Thermomix TM7 y cómo funciona

La Thermomix TM7 es un robot de cocina multifunción que combina preparación y cocción en un mismo dispositivo. Cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas y un sistema de Cocina Guiada que permite seguir recetas paso a paso mientras el equipo controla parámetros como el tiempo, la temperatura y la velocidad.

El modelo incorpora más de 20 modos de cocina, entre ellos triturar, amasar, cocinar al vapor, dorar, hervir, espesar, cocinar arroz, fermentar, cocinar a baja temperatura, sous-vide, calentar y mezclar. También cuenta con funciones específicas que permiten pesar ingredientes y trabajar con diferentes accesorios.

La propuesta busca reducir la cantidad de aparatos necesarios en una cocina. La propia marca sostiene que un único dispositivo puede reemplazar más de 20 electrodomésticos y herramientas.

Qué es la Thermomix TM7 y cómo funciona.

Todo lo que puede hacer este electrodoméstico

Una de las principales características de la TM7 es la cantidad de tareas que puede concentrar en un solo equipo.

Entre sus funciones se encuentran:

Picar y triturar verduras, frutos secos, chocolate y otros ingredientes.

Mezclar y emulsionar salsas, cremas y preparaciones.

Amasar masas para pan, pizza y pasta.

Cocinar al vapor verduras, pescados, carnes y otras preparaciones mediante el sistema Varoma.

Dorar y saltear distintos ingredientes.

Hervir y calentar líquidos y alimentos.

Preparar arroz .

Cocinar a baja temperatura y mediante el sistema sous-vide.

Fermentar determinadas preparaciones.

Espesar salsas, cremas y postres.

Pesar los ingredientes directamente con la báscula incorporada.

Rallar y laminar , mediante accesorios específicos.

Prelavar el vaso y las cuchillas después de cocinar.

Además, el nuevo modelo incorpora el modo Open Cooking, que permite cocinar hasta 100 °C sin la rotación de las cuchillas, una función pensada especialmente para ingredientes delicados y preparaciones que requieren mayor control.

Todo lo que puede hacer este electrodoméstico.

¿Puede reemplazar a una freidora de aire?

Aquí existe una diferencia importante. La Thermomix no es una freidora de aire tradicional y no está pensada para reproducir exactamente el mismo tipo de cocción que ofrece una air fryer.

Su principal ventaja está en la versatilidad: permite preparar una gran cantidad de recetas y realizar diferentes procesos con un mismo aparato. Por eso, puede reducir la necesidad de contar con varios electrodomésticos independientes, aunque no significa que sustituya literalmente a todos ellos en cualquier preparación.

La propia compañía destaca que el objetivo de la TM7 es funcionar como un sistema de cocina integral, combinando preparación, cocción y asistencia mediante recetas guiadas.

Una pantalla inteligente y más de 100.000 recetas

Otro de los puntos fuertes del dispositivo es su integración con Cookidoo, la plataforma de recetas de Thermomix. El sistema permite acceder a más de 100.000 recetas guiadas, seguir instrucciones directamente desde la pantalla y organizar las preparaciones.

De esta manera, la máquina no solo realiza determinadas funciones automáticamente, sino que también acompaña al usuario durante todo el proceso de elaboración.

Un solo aparato para reducir el espacio en la cocina

La propuesta de Thermomix apunta especialmente a quienes buscan concentrar varias funciones en un único electrodoméstico. En lugar de tener una batidora, procesadora, balanza, vaporera, amasadora y otros equipos por separado, la TM7 reúne buena parte de esas tareas en una misma unidad.

Por eso, más que competir directamente con la freidora de aire, la Thermomix apunta a un concepto diferente: un electrodoméstico inteligente y multifunción capaz de ocupar el lugar de numerosos equipos de cocina.