Ante situaciones de presión cotidiana o desafíos sostenidos, el organismo activa la respuesta de “lucha o huida”

Ante situaciones de presión cotidiana o desafíos sostenidos, el organismo activa la respuesta de “lucha o huida”, liberando hormonas que alteran los signos vitales y tasan el sistema cardiovascular. Ante esta respuesta no existe ningún medicamento capaz de curar esta condición

De acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) de Estados Unidos, la clave para neutralizar el impacto del estrés crónico radica en desencadenar la denominada respuesta de relajación , un proceso biológico que disminuye el consumo de oxígeno, reduce los niveles de cortisol y normaliza el ritmo cardíaco.

Qué evidencia existe sobre la respiración profunda contra el estrés

Según los datos recopilados, la práctica de ejercicios de respiración lenta y profunda, también conocida como respiración diafragmática, disminuye los marcadores fisiológicos de tensión, bajando la presión arterial y reduciendo la concentración de cortisol en sangre.

Una revisión de investigaciones del área destacó que este tipo de entrenamiento respiratorio genera cambios favorables tanto en autoevaluaciones de salud mental como en indicadores inflamatorios .

Adicionalmente, el organismo científico indica que las técnicas de respiración profunda ofrecen beneficios complementarios en personas con afecciones metabólicas, ayudando a reducir la glucemia en pacientes con diabetes tipo 2. Estas intervenciones combinan el control del flujo de aire con la concentración focalizada, permitiendo revertir el malestar psicológico de forma segura y accesible .

La práctica de ejercicios de respiración lenta y profunda, también conocida como respiración diafragmática, disminuye los marcadores fisiológicos de tensión. Fuente: Shutterstock Alliance Images

Cómo realizar el ejercicio de respiración diafragmática paso a paso

Para entrenar al cuerpo en la activación de este mecanismo de relajación, la Biblioteca de Salud de Asuntos de Veteranos de EE. UU. (VA) detalló una guía práctica de reentrenamiento respiratorio diseñada para optimizar el uso del diafragma y evitar el esfuerzo innecesario de los músculos del cuello y pecho :

Posición inicial: acostarse boca arriba con una almohada debajo de la cabeza o sentarse en una silla cómoda manteniendo la espalda con buen soporte. Ubicación de las manos: colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen (a la altura del estómago) para monitorear el movimiento. Inhalación sostenida: tomar aire profundamente por la nariz contando mentalmente hasta 2. Durante la entrada de aire, la mano situada en el abdomen debe elevarse, mientras que la del pecho debe permanecer inactiva. Exhalación controlada: expulsar el aire suavemente por la boca con los labios fruncidos contando hasta 4, sintiendo cómo se hunde la zona abdominal. Ritmo y frecuencia: mantener el patrón de inhalar en 2 tiempos y exhalar en 4 tiempos para asegurar una frecuencia lenta y constante.

Conforme a las recomendaciones del sitio oficial del VA, se aconseja practicar esta rutina de 5 a 10 minutos entre 3 y 4 veces al día, incrementando la frecuencia progresivamente hasta incorporarla en actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o trabajar.

Qué otros métodos de relajación complementan el entrenamiento respiratorio

Junto con la respiración diafragmática, el NCCIH señaló la existencia de otros enfoques físicos y psicológicos eficaces para contrarrestar la carga de estrés diario: