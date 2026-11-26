La normativa argentina establece la obligatoriedad del seguro automotor para circular.

Tener el seguro vigente y pagar todos los meses no significa que la compañía deba responder ante cualquier accidente de tránsito. Existen determinadas situaciones en las que la cobertura puede quedar excluida, incluso cuando el conductor cumplió con sus obligaciones y no tiene cuotas pendientes.

La normativa argentina establece la obligatoriedad del seguro automotor para circular, pero también contempla circunstancias en las que la aseguradora no debe hacerse cargo de los daños.

Hay seis casos específicos que los conductores deberían conocer para evitar problemas al momento de presentar un reclamo.

¿Cuáles son los seis casos en lo que el seguro del auto no cubre los daños?

El seguro contra terceros es obligatorios para todos los automotores, motocicletas, acoplados y semiacoplados .

Sin embargo, la información oficial publicada por el Gobierno Nacional contempla seis situaciones en las que la compañía no cubre los daños ocasionados durante un accidente, independientemente de que la póliza esté paga.

El seguro contra terceros es obligatorios para todos los automotores, motocicletas, acoplados y semiacoplados. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los casos contemplados son:

Hechos de guerra, guerrilla, rebelión, terrorismo.

Huelga, tumulto popular.

Conducir una persona sin licencia para conducir.

Carga transportada excesiva, muy inflamable o explosiva.

Remolcar a otro vehículo, salvo en el caso de ayuda ocasional y de emergencia.

Competencias o entretenimientos de velocidad.

¿Qué hay que hacer si se sufre un accidente de tránsito y cómo se le reclama al seguro?

Ante un choque, todos los conductores involucrados tienen determinadas obligaciones, independientemente de quién haya provocado el accidente.

Lo primero es detenerse y facilitar los datos de la licencia de conducir y del seguro obligatorio a la otra parte y a las autoridades que intervengan.

También es importante reunir información para realizar un eventual reclamo. Entre los datos que conviene registrar se encuentran:

Patente, marca y compañía aseguradora del otro vehículo.

Nombre, DNI, domicilio y teléfono del conductor.

Nombre y datos de contacto de los testigos, en caso de que hubiera.

Es importante resaltar que el accidente debe denunciarse ante la propia compañía de seguros, dentro de las 72 horas. También existe la obligación de presentarse y declarar ante la policía o el juzgado cuando las autoridades lo soliciten.