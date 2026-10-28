Rociar vinagre en las ventanas una vez a la semana: para qué sirve y por qué los expertos recomiendan hacerlo

El vinagre blanco es un ingrediente presente en la cocina por sus numerosos beneficios en preparaciones y comidas. Sin embargo, también cumple una función multiuso para limpiar el hogar.

El Módulo de Química Verde, elaborado por el Instituto Nacional del Agua y disponible en Argentina.gob.ar, propone una preparación de agua tibia con vinagre para limpiar vidrios y explica por qué una solución sencilla es recomendada para remover la suciedad de las superficies.

Por qué funciona el vinagre blanco para limpiar los vidrios

La explicación se encuentra en la composición del vinagre. El ingrediente contiene ácido acético diluido en agua, una combinación que genera una solución ácida capaz de actuar sobre algunos residuos que se depositan en las superficies.

En particular, la acidez puede contribuir a disolver ciertos depósitos minerales , como las marcas de agua dura y la acumulación de sarro. Por eso, el vinagre diluido puede ser útil para el mantenimiento de vidrios y otras superficies compatibles con sustancias ácidas.

Qué dice el Módulo de Química Verde sobre el vinagre

vinagre en una taza Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

El material elaborado por el Instituto Nacional del Agua plantea una alternativa para preparar un limpiavidrios casero. La propuesta consiste en utilizar dos litros de agua tibia y un cuarto de taza de vinagre, colocar la mezcla en un rociador y aplicarla sobre el vidrio.

Luego, el procedimiento indica retirar la suciedad con un paño húmedo que no deje pelusas.

La explicación del documento es que, en muchos casos, una solución de agua con el ácido del vinagre alcanza para remover la suciedad que está presente en los vidros. Este tip permite reemplazar un producto comercial más “caro” por una preparación de ingredientes sencillos.

El enfoque se relaciona con la química verde, una disciplina que busca desarrollar y elegir sustancias y procesos que cumplan una función determinada mientras reducen, cuando es posible, sus efectos negativos sobre el ambiente.

Cómo preparar vinagre con agua para limpiar los vidrios

Para probar esta alternativa en el hogar, el procedimiento es sencillo y no requiere equipamiento especial.

Paso 1: colocá dos litros de agua tibia en un recipiente.

Paso 2: agregá un cuarto de taza de vinagre y mezclá.

Paso 3: pasá la preparación a un rociador limpio, utilizando un recipiente para trasvasarla.

Paso 4: rociá una pequeña cantidad sobre el vidrio.

Paso 5: retirala con un paño húmedo que no deje pelusas.

La mezcla está propuesta específicamente como limpiavidrios en el módulo oficial.

Si se quiere utilizar en otras superficies, conviene comprobar primero que el material tolere el contacto con sustancias ácidas.