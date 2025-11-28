El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas con lluvias y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Se espera que las precipitaciones se extiendan por 48 horas en Buenos Aires y también se registren en otras provincias del país.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico alertó que durante la noche del viernes 28 se formará una tormenta en las provincias del centro de Argentina que golpearán Buenos Aires la madrugada del sábado 29.

Las lluvias se prolongarán por todo el día con un descenso en las temperaturas hasta los 20°. Se espera que caigan 11 milímetros de precipitaciones con fuertes vientos provenientes del Río de la Plata.

Pronóstico de tormentas para el fin de semana. Fuente: SMN.

El temporal se prolongará todo el domingo 30, desde la mañana hasta la noche, con una acumulación de agua esperada de 54 milímetros. Recién el lunes 1 de diciembre las condiciones climáticas mejorarán para tener un día medianamente nublado con 23° de máxima.

Las zonas afectadas serán:

CABA

Zárate

San Antonio de Areco

Quilmes

San Fernando

Morón

San Miguel

La Plata

Qué otras provincias serán afectadas por la tormenta

Actualmente, rige una alerta roja para varias provincias como San Luis, Corrientes y el norte de Santa Fe. Durante la noche del viernes el ciclón golpeará también las siguientes localidades:

Jujuy

Salta

San Miguel de Tucumán

Catamarca

La Rioja

Córdoba

San Juan

Mendoza

La Pampa

Neuquén.

Pronóstico del tiempo para el sábado. Fuente: SMN.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires tras la tormenta

Tras el temporal, el pronóstico del tiempo seguirá de la siguiente forma en la Ciudad:

Viernes 28 : tarde soleada con máximas de 28°.

Sábado 29: llega la tormenta con una mínima de 18°, se esperan lluvias todo el día con una acumulación de 54 milímetros.