El tiempo comenzará a modificarse en Buenos Aires durante las próximas horas.

Este miércoles 2 de septiembre, el AMBA atravesará una jornada con temperaturas agradables y una máxima cercana a los 23 °C. No obstante, el panorama comenzará a desmejorar hacia la noche, cuando aumente la inestabilidad y se eleven las chances de lluvias.

Para las últimas horas, el pronóstico contempla una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% , acompañada por posibles tormentas y actividad eléctrica.

También existe la posibilidad de granizo de manera aislada, en un escenario que marcará un fuerte contraste con el tiempo estable y templado previsto para buena parte de la jornada.

En este contexto, el término “diluvio de barro” hace referencia a episodios de lluvias intensas capaces de generar importantes acumulaciones de agua y favorecer el desplazamiento de tierra, barro y otros sedimentos.

Este efecto suele resultar más evidente en calles sin pavimentar, caminos rurales y sectores donde el suelo ya presenta un alto nivel de humedad.

Ante precipitaciones fuertes, el escurrimiento del agua puede transportar sedimentos y generar anegamientos, además de cubrir de barro calles, caminos y distintas superficies.

Cambio brusco de tiempo en Buenos Aires: tormentas, granizo y fuertes ráfagas antes de la llegada del frío ChatGPT

Cómo estará el tiempo el jueves 3 de septiembre

El jueves 3 de septiembre el tiempo seguirá inestable en el AMBA, con un descenso marcado de las temperaturas. Se espera una mínima de 14 °C y una máxima que alcanzará apenas los 16 °C, muy por debajo de los registros de las jornadas anteriores.

Qué pasará después de las tormentas

El paso del frente de tormentas dará lugar a un descenso marcado de las temperaturas en el AMBA. Para el viernes 4 de septiembre, las lluvias quedarían atrás, aunque el cambio térmico será evidente: se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

El frío se mantendrá durante el fin de semana. El sábado 5, los registros térmicos se moverán entre 8 °C y 15 °C. La jornada comenzará con condiciones más estables y soleadas, mientras que durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado.

Para el domingo 6, se espera un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima de 5 °C y una máxima de apenas 13 °C. Además, el cielo permanecerá nublado durante buena parte del día.

Así, el episodio de tormentas previsto para el miércoles y jueves funcionará como un punto de quiebre en el tiempo en Buenos Aires. Luego de las temperaturas templadas que caracterizaron el comienzo de septiembre, el AMBA ingresará en un período de frío más intenso, que se hará sentir especialmente durante el fin de semana.

Las primeras horas del día estarán condicionadas por lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y chances de actividad eléctrica. Con el avance de la jornada, la posibilidad de lluvias comenzará a disminuir y, hacia el mediodía, se ubicará entre el 10% y el 40%.

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla fuertes ráfagas de viento y no se descarta la aparición puntual de fenómenos de mayor intensidad, como el granizo. De esta manera, el jueves se perfila como la jornada con mayor inestabilidad y un descenso térmico más pronunciado dentro de este período.