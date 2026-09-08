El Gobierno eliminó el Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes y se concentró en otros instrumentos vinculados a la empleabilidad

Los resultados de las pruebas PISA 2025 confirmaron el peor desempeño de los estudiantes argentinos en casi dos décadas. Según los datos de la OCDE, el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas en las tres áreas frente a 2022 por primera vez en la serie comparable.

La reacción desde el Gobierno no tardó en llegar. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundió este martes un comunicado a través de su cuenta de X, donde sostuvo que se registró “la caída en los aprendizajes como consecuencia directa de las política educativas aplicadas por las gestiones anteriores”.

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