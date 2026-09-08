Las lluvias volverán a ganar protagonismo en Formosa desde este miércoles 9 de septiembre, con un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante días.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones durante buena parte del período y condiciones favorables para la formación de tormentas.

A partir del miércoles 9 de septiembre, la probabilidad de lluvias aumentará de manera marcada y el mal tiempo podría mantenerse durante las siguientes 48 horas, con actividad eléctrica y chaparrones.

Lluvias intensas y tormentas: cuándo llega el temporal a Formosa según el SMN

El miércoles 9 de septiembre comenzará el cambio de condiciones en Formosa. El pronóstico anticipa lluvias durante la mañana y nuevamente hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 80%.

La situación podría prolongarse durante el jueves 10 de septiembre, cuando la probabilidad de lluvias trepa al 90%. El escenario mantiene la posibilidad de tormentas y períodos de precipitaciones intensas.

El temporal llegará a Formosa desde el miércoles 9 de septiembre con lluvias, tormentas y actividad eléctrica. Shutterstock / Composición Canva

Cómo seguirá el tiempo durante las próximas 48 horas en Formosa

Durante el jueves y viernes, la inestabilidad continuará y mantendrá el escenario marcado por lluvias y cielo mayormente cubierto. Para ambas jornadas se prevé una probabilidad de precipitaciones cercana al 90%, por lo que podrían registrarse lluvias persistentes a lo largo del período.

Las temperaturas también presentarán variaciones. Después de alcanzar los 30 °C durante el miércoles, la máxima descenderá hasta los 28 °C el jueves, aunque volverá a subir y podría llegar a los 31 °C el viernes.

Alerta por tormentas: qué se espera y cómo continuará el clima

El escenario meteorológico requiere atención ante la posibilidad de tormentas y actividad eléctrica asociadas con el ingreso de mayor humedad. En episodios de este tipo, las precipitaciones pueden presentarse de manera irregular y concentrarse en períodos cortos de tiempo.

El mal tiempo podría continuar incluso durante el fin de semana, ya que el pronóstico mantiene lluvias para el sábado 12 de septiembre, aunque con un descenso marcado de las temperaturas.