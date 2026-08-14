Samantha Houle vive en una ambulancia que convirtió en su hogar: “Quería tener la libertad de dejar todo e irme”

Cada vez más personas eligen estilos de vida alternativos para reducir gastos y ganar independencia.

En este contexto, la historia de Samantha Houle, una mujer de 32 años que convirtió una ambulancia en su hogar, despertó interés en redes sociales por una decisión que cambió por completo su rutina.

La joven tomó una antigua ambulancia y la transformó en una vivienda móvil equipada con todo lo necesario para vivir y viajar.

Su objetivo fue claro desde el inicio: tener la posibilidad de moverse cuando quisiera, sin depender de una casa tradicional ni de un lugar fijo.

Según contó, la idea surgió por el deseo de alcanzar una mayor libertad. “Quería tener la libertad de dejar todo e irme”, explicó al relatar las razones que la llevaron a apostar por una vida nómada.

Cómo es la ambulancia que convirtió en su hogar

La transformación del vehículo demandó trabajo, planificación e inversión. Sin embargo, el resultado fue una vivienda compacta que le permite recorrer distintos destinos sin renunciar a ciertas comodidades básicas.

Entre los elementos que incorporó para vivir dentro de la ambulancia se destacan:

Espacio para dormir.

Área para cocinar.

Sectores de almacenamiento.

Sistema de energía para los equipos esenciales.

Soluciones para la vida cotidiana durante los viajes.

La elección de una ambulancia no fue casual. Este tipo de vehículos suele ofrecer una estructura resistente y un espacio interior que facilita las modificaciones necesarias para convertirlo en una casa sobre ruedas.

El fenómeno se relaciona con una tendencia que crece en distintos países: la llamada van life, una modalidad que consiste en vivir dentro de vehículos adaptados para viajar y trabajar desde diferentes lugares.

En este marco, ya recorrió gran parte de la costa oeste de Estados Unidos y visitó lugares emblemáticos como Yellowstone, Glacier y Grand Teton. Algunas expediciones las realiza a solas, mientras que en otras está acompañada por su papá o su perra Luna.

El estilo de vida que cada vez suma más seguidores

La experiencia de Samantha refleja el interés de muchas personas por reducir costos fijos y priorizar las vivencias por encima de las propiedades tradicionales.

Si bien vivir en una ambulancia adaptada implica desafíos, como la organización del espacio, el mantenimiento del vehículo y la planificación constante de los recorridos, quienes eligen este camino destacan las ventajas de una mayor autonomía.

Entre los beneficios más mencionados por quienes adoptan este estilo de vida aparecen:

Libertad para cambiar de destino en cualquier momento.

Menores gastos relacionados con una vivienda convencional.

Contacto permanente con nuevos lugares.

Posibilidad de combinar trabajo y viajes.

En este sentido, la historia de Samantha Houle se convirtió en un ejemplo de cómo una decisión poco convencional puede transformarse en una alternativa real para quienes buscan una forma distinta de vivir, viajar y administrar su tiempo.