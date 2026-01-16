Tener una buena alimentación es sin duda clave para estar saludables y prevenir la aparición de muchas enfermedades. Recientemente, un médico de Harvard sorprendió al revelar que existe un alimento que puede prevenir la aparición del cáncer de colon.

El cáncer de colon es uno de los más mortales, debido a que se lo suele detectar cuando ya es muy tarde. Es por eso que llevar una vida sana y realizarse chequeos constantes son claves.

En ese sentido, resulta crucial tener en cuenta el consejo de este experto, que habla sobre el consumo prolongado de una bebida.

Cuál es la bebida que puede ayudar a prevenir la aparición del cáncer de colon

Los investigadores pertenecen al Mass General Brigham de la Universidad de Harvard y el autor principal fue Shuji Ogino, jefe del Programa de Epidemiología y Patología Molecular en el Brigham and Women’s Hospital. “Nuestro estudio aporta evidencias sobre el beneficio potencial del yogurt”, explica Ogino.

Este estudio partió del análisis de muestras de tejido de pacientes con cáncer de colon con el fin de medir la presencia de la bacteria Bifidobacterium, presente en los yogures y conocida por su gran cantidad de beneficios en el organismo.

Fuente: Shutterstock

El sorprendente resultado del estudio

Más de 3.000 casos de cáncer de colon se identificaron y, aunque no se observó una relación directa entre el consumo de yogurt y la incidencia de cáncer, sí se detectó que las personas que consumían dos porciones de yogurt a la semana tenían un 20% menos de probabilidad de desarrollar este tipo de tumores.

De esta forma, el estudio apunta a que el consumo de yogur podría ayudar a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal, reduciendo así el riesgo de padecer la enfermedad.