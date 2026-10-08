Los ronquidos aparecen con frecuencia cuando el paso del aire por las vías respiratorias se encuentra parcialmente obstruido durante el sueño. La relajación de los músculos, la posición corporal y distintos factores anatómicos pueden influir significativamente.

Una de las alternativas estudiadas para estos casos es la terapia miofuncional orofacial, que utiliza ejercicios destinados a trabajar la musculatura de la boca, la lengua y la garganta.

La bióloga Carolina Castell, conocida en redes sociales como @unacordobessa, explicó el entrenamiento facial que puede ayudar a reducir los ronquidos y mejorar la respiración durante el sueño.

Por qué una persona ronca por las noches

El ronquido aparece cuando el aire encuentra una obstrucción o estrechamiento en las vías respiratorias superiores durante el sueño y hace vibrar los tejidos blandos de la garganta.

Según el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la apnea obstructiva del sueño se produce un estrechamiento o cierre parcial de la vía aérea superior, asociado a una relajación excesiva de los músculos de esa zona.

Cómo prevenir los ronquidos.

El entrenamiento que reduce los ronquidos

Una de las recomendaciones de la bióloga consiste en trabajar la musculatura de la lengua y la zona facial.

Entre los ejercicios que menciona se encuentran presionar la lengua contra el paladar y sacarla hacia afuera, con el objetivo de ejercitarla. También plantea mantener la boca con forma de “O” durante un tiempo, con la mandíbula tensa.

Además, Carolina Castell recomienda evitar dormir boca arriba y hacerlo de costado para reducir los ronquidos. También señala que el alcohol antes de dormir puede favorecer el problema porque contribuye a la relajación de los músculos de la garganta.

Según el Hospital Italiano, la terapia miofuncional para los trastornos respiratorios del sueño mejora la función de las vías respiratorias superiores y reduce los ronquidos.

Cuáles son los ejercicios faciales para reducir los ronquidos

La bióloga recomienda realizar durante algunos minutos ejercicios destinados a trabajar la lengua y los músculos de la boca.

Algunos ejercicios: