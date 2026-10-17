El producto está pensado para adultos y no genera dependencia con el uso continuado.

Conciliar el sueño se volvió un desafío cotidiano para muchas personas, quienes buscan alternativas antes de recurrir a medicamentos para dormir. En ese sentido, Mercadona incorporó a su catálogo una opción pensada para este problema, a un precio accesible y sin necesidad de receta médica.

Se trata de las gominolas de melatonina de la marca Vitaldin, disponibles en un bote de 30 unidades por 4,95 euros.

Gominolas de melatonina: qué contienen y para qué sirven

Cada gominola aporta 1,9 miligramos de melatonina, la hormona que regula naturalmente los ciclos de sueño y vigilia del organismo. Según explica Vitaldin, esta dosis ayuda a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño y mejora la calidad del descanso de forma natural.

Estas gominolas combinan melatonina con extractos naturales como pasiflora y camomila. Vitaldin

La fórmula también incluye 1,4 miligramos de vitamina B6, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga, junto a extractos de pasiflora, camomila y melisa, tres ingredientes naturales que favorecen la relajación previa al descanso.

Además, se trata de un producto vegano, libre de azúcar y de gluten, con sabor natural a mora.

Cómo y cuándo conviene tomarlas

La recomendación de Vitaldin es consumir una sola gominola al día, aproximadamente 30 minutos antes de acostarse, para permitir que la melatonina comience a hacer efecto. Dicha sustancia empieza a actuar entre 20 y 30 minutos después de su ingesta.

El producto está formulado exclusivamente para adultos y no genera dependencia ni tolerancia con el uso continuado, aunque no debe superarse la dosis diaria indicada en el envase ni reemplazar una alimentación equilibrada, según aclaró su fabricante.

Para qué situaciones resultan más útiles

Más allá del insomnio ocasional, estas gominolas también apuntan a aliviar la sensación de desfase horario conocido como jet lag, frecuente entre quienes viajan largas distancias y necesitan readaptar su reloj biológico a un nuevo huso horario. También pueden ser útiles para quienes buscan establecer una rutina de sueño más estable y saludable.

No está recomendado su consumo en niños menores de tres años, y las personas embarazadas, en período de lactancia, bajo tratamiento médico o con alguna condición de salud particular deberían consultar con un profesional antes de incorporarlas a su rutina diaria.

Mercadona incorporó este producto a su catálogo a un precio accesible. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo comprar online en Mercadona: paso a paso

Para realizar el pedido de manera online, hay que seguir estos pasos: