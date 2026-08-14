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Cada vez más hogares adoptan métodos naturales para la limpieza diaria. Entre las tendencias más populares, la mezcla de cáscara de limón, eucalipto y vinagre se destaca por su gran capacidad para desinfectar superficies, eliminar olores y dejar una fragancia fresca sin necesidad recurrir a químicos agresivos.

La combinación de estos tres ingredientes naturales es ideal porque actúan de manera complementaria. El limón aporta propiedades antibacterianas, el eucalipto suma un aroma fresco y purificador, y el vinagre funciona como un desengrasante potente.

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Para qué se utiliza esta mezcla casera de limón, eucalipto y vinagre

El preparado se utiliza principalmente como limpiador natural para pisos, especialmente en superficies cerámicas, porcelanatos y baldosas. Gracias al ácido cítrico del limón y al ácido acético del vinagre, la mezcla ayuda a eliminar manchas, grasa acumulada y residuos adheridos. El eucalipto, por su parte, refuerza el efecto desodorizante y aporta una fragancia fresca que se mantiene varias horas.

Esta mezcla es ideal para las rutinas de limpieza.
Esta mezcla es ideal para las rutinas de limpieza.Freepik

Además, usuarios destacan que este limpiador contribuye a reducir humedad ambiental y malos olores, sobre todo en baños, cocinas y áreas de tránsito frecuente. También funciona como repelente suave contra insectos, ya que el aroma del eucalipto y del cítrico resulta molesto para mosquitos y hormigas.

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Paso a paso para preparar la mezcla de cáscara de limón, eucalipto y vinagre

Como sucede con muchas otras preparaciones, el calor potencia los aceites esenciales presentes en la cáscara de limón y en las hojas de eucalipto. Al hervirlos, liberan compuestos aromáticos y desinfectantes que se integran con el vinagre para formar un limpiador más concentrado y efectivo.

Para prepararlo, solo se necesita:

  • Colocar en una olla la cáscara de dos limones, un puñado de hojas de eucalipto y una parte de vinagre blanco por cada tres partes de agua
  • Dejar reposar unos minutos
  • Utilizar el líquido tibio en el balde de limpieza para trapear los pisos
  • Secar con un paño seco