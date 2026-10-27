Las manchas del colchón causadas por orina pueden quitarse utilizando vinagre, detergente y bicarbonato de sodio.

Las manchas de orina en la cama son un problema frecuente para aquellas familias que tienen niños pequeños en casa, ubicándose entre las más engorrosas de quitar del colchón.

Para combatir esta problemática, el sitio especializado Sleep Foundation recomienda un método casero que combina en sus pasos el uso de vinagre blanco destilado con detergente para la ropa y bicarbonato de sodio.

Es importante destacar que la limpieza debe llevarse a cabo tan pronto como se pueda después de que suceda el incidente.

Vinagre, detergente y bicarbonato de sodio: cómo usarlos para eliminar manchas de orina

El consejo para hacer frente a este tipo de manchas es quitar cuanto antes la ropa de cama, incluyendo acolchados o frazadas que hayan podido quedar afectadas para lavarlas utilizando 450 g de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco destilado.

Como siguiente paso, se aconseja crear un limpiador casero combinando dos partes iguales de agua y vinagre blanco destilado en un pulverizador, al que luego se le sumaran entre 1 y 2 cucharadas de detergente para la ropa.

El agua diluye los ingredientes, mientras que el ácido del vinagre ayuda a neutralizar compuestos y eliminar residuos y el detergente para la ropa contribuye a desprender suciedad gracias a sus tensioactivos.

Esta solución puede aplicarse sobre el colchón para eliminar las manchas de orina. Shutterstock

Esta mezcla debe rociarse sobre todas las partes del colchón percutidas y dejarse reposar durante aproximadamente 15 minutos para que la mancha se descomponga. Luego se debe secar con toallas limpias o papel de cocina.

El consejo para finalizar es esparcir una capa gruesa de bicarbonato de sodio sobre todo el colchón, esto permitirá absorber la humedad y eliminar los malos olores. El restante debe aspirarse.

Cómo evitar nuevas manchas en el colchón

Con el fin de evitar manchas futuras y cuidar el colchón, también se recomendaron hábitos como: