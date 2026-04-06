Mantener las ventanas limpias parece una batalla perdida. Entre el smog de la ciudad, el polvillo que vuela en los días de viento y la humedad que marca los vidrios, muchas veces las personas terminan gastando fortunas en limpiadores que dejan vetas o un olor químico insoportable. Sin embargo, la solución definitiva está en las alacenas: el vinagre blanco. Rociar vinagre en las ventanas no es solo un “cuento chino”. Es una técnica de limpieza ecológica y ultraefectiva que especialistas en desinfección recomiendan para mantener un ambiente sano y vidrios transparentes por más tiempo. El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto natural que actúa como un potente desengrasante y desinfectante. Según diversos estudios sobre higiene ambiental, este ácido tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas capaces de eliminar microorganismos que se acumulan en los marcos y superficies expuestas al exterior. A diferencia de los limpiavidrios comerciales que suelen tener jabón (y que, si no se retira bien, deja esa película opaca), el vinagre corta la grasa de raíz y se evapora sin dejar rastro. Para que el truco funcione y no te queden vetas, hay que seguir este procedimiento. Nunca hay que limpiar los vidrios cuando les da el sol directo, porque el calor seca el líquido demasiado rápido y ahí es cuando aparecen las marcas. Mucha gente le escapa al vinagre por el olor fuerte. Sin embargo, el aroma del vinagre desaparece por completo apenas se seca. Si de todas formas el usuario busca un perfume especial, se pueden poner unas cáscaras de limón o una ramita de lavanda dentro del rociador con vinagre y dejarlo macerar unos días. Mantener esta rutina al menos una vez por semana no solo mejora la vista de tu casa, sino que también evita que el vidrio se “pique” o se desgaste por la acumulación de minerales del agua de lluvia.