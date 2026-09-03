Uno de los problemas más comunes en la limpieza del baño es encontrar que el agua comienza a acumularse en la ducha y tarda cada vez más en desaparecer por el desagüe. En muchos casos, la causa está en la acumulación de pelos, jabón y otros residuos que quedan atrapados debajo de la rejilla.

Aunque existen productos químicos específicos para destapar tuberías, también hay una alternativa casera que puede ayudar a mantener limpio el desagüe: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Ambos ingredientes son habituales en la cocina y, al entrar en contacto, producen una reacción efervescente que puede ayudar a desprender suciedad y residuos adheridos al desagüe de la ducha, como lo son los pelos.

Adiós a los pelos en la rejilla. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué necesitas para limpiar los pelos de la ducha?

Para preparar este método casero necesitarás productos básicos que están en tu cocina.

1 taza de vinagre, el que tengas te va a servir

1 taza de bicarbonato de sodio

Agua invierno preferiblemente

Jabón líquido para lavar los platos

Un recipiente para preparar la mezcla

Antes de comenzar, si hay cabellos visibles alrededor de la rejilla, lo recomendable es retirarlos manualmente con guantes. Esto es importante porque los cabellos no desaparecen por completo por la acción del vinagre y el bicarbonato y una acumulación importante puede requerir retirarlos físicamente.

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Paso a paso para limpiar el desagüe de la ducha

1. Retira los pelos visibles.Levanta la rejilla de la ducha, si es posible, y elimina los cabellos y residuos que puedas retirar fácilmente. Utiliza guantes para evitar el contacto directo con la suciedad.

2. Prepara la mezcla.Coloca en un recipiente unas gotas de jabón para lavavajillas. Después, incorpora la taza de bicarbonato de sodio y agrega lentamente la taza de vinagre blanco. La mezcla comenzará a generar espuma debido a la reacción entre ambos ingredientes.

3. Vierte la preparación en el desagüe.Cuando la mezcla esté lista, colócala directamente en el desagüe de la ducha. Déjala actuar durante aproximadamente cinco minutos, para que la efervescencia y el jabón ayuden a aflojar restos de suciedad, grasa y residuos de productos de higiene.

4. Agrega el agua caliente.Finalmente, vierte lentamente la taza de agua hirviendo en el desagüe. El agua ayudará a arrastrar los residuos que se hayan desprendido y puede favorecer que el paso vuelva a quedar más libre.

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¿El bicarbonato y el vinagre realmente deshacen el cabello?

Es importante aclarar un punto: esta combinación no está diseñada para disolver completamente los pelos largos. El cabello es resistente y puede formar pequeños tapones cuando se mezcla con jabón, grasa y otros residuos.

La reacción entre bicarbonato y vinagre genera dióxido de carbono, agua y una solución de acetato de sodio, por lo que la efervescencia puede ayudar principalmente a desprender y movilizar parte de la suciedad acumulada, mientras que el jabón contribuye a aflojar residuos grasos.

Por eso, si el desagüe está completamente bloqueado por una gran cantidad de cabello, será más efectivo retirar primero el tapón de forma manual o utilizar una herramienta específica para extraer pelos de las tuberías.

¿Cada cuánto se puede limpiar la rejilla de la ducha?

La mejor estrategia para evitar que el desagüe se tape es realizar una limpieza preventiva. Retirar los cabellos de la rejilla después de bañarse y limpiar periódicamente la zona puede evitar que se acumulen en el interior de la tubería.

El método con bicarbonato, vinagre y jabón puede utilizarse como parte de la limpieza ocasional cuando el agua comienza a drenar lentamente, siempre que el problema sea leve.

Una precaución importante

No mezcles vinagre ni bicarbonato con productos químicos para destapar tuberías, especialmente aquellos que contienen cloro, lejía u otros agentes de limpieza. Combinar diferentes productos puede provocar reacciones peligrosas o generar gases irritantes.

Si después de retirar los cabellos y limpiar el desagüe el agua continúa sin drenar correctamente, el problema podría encontrarse más profundamente en la tubería. En ese caso, lo más recomendable es utilizar una herramienta adecuada o solicitar la revisión de un profesional.