El guiso de lentejas es uno de los platos más elegidos durante los días fríos en Argentina. Más allá de ser una preparación abundante, permite combinar legumbres, verduras y distintos ingredientes en una misma cazuela.

Pero existe un truco casero que algunas personas incorporan antes de llevarlo a la mesa: rociar una pequeña cantidad de vinagre en la cazuela de barro donde se servirá el guiso.

Vinagre en la cazuela de barro: para qué sirve realmente

El objetivo principal de agregar unas gotas de vinagre antes de servir el guiso es aportar un toque de acidez que puede ayudar a equilibrar el sabor de una preparación que suele ser intensa, espesa y con abundantes ingredientes.

Las lentejas, el caldo, las verduras, el tomate y las carnes utilizadas en algunas recetas generan un conjunto de sabores profundos.

Una pequeña cantidad de ácido puede generar un contraste que haga que el plato resulte más equilibrado al paladar.

¿Hay que poner vinagre directamente sobre las lentejas?

Una alternativa consiste en colocar unas gotas en la cazuela de barro antes de servir y luego incorporar el guiso caliente.

Otra posibilidad es agregar una pequeña cantidad directamente al plato una vez servido. Esto permite controlar mejor la intensidad y probar primero cómo cambia el sabor.

En ambos casos, se trata fundamentalmente de una cuestión gastronómica y de gusto personal, no de un paso indispensable para preparar correctamente las lentejas.

El vinagre también ayuda a limpiar después de hacer el guiso

Además de utilizarse como condimento, el vinagre puede ser un aliado para la limpieza de la cazuela de barro.

Su acidez ayuda a desprender algunos restos de comida y olores que pueden quedar adheridos después de preparar un guiso.

Para aprovecharlo, se puede colocar una un poco más de cantidad de vinagre diluido en agua dentro de la cazuela y dejar actuar durante unos minutos antes de enjuagarla.

Luego, se recomienda lavar el recipiente con agua y una esponja suave para retirar los restos.

Este método puede resultar útil cuando quedan grasas o residuos de salsas en las paredes de la cazuela.

El truco para servir un guiso de lentejas más sabroso

Además del vinagre, existen otros recursos sencillos para mejorar el resultado final. Uno de ellos consiste en dejar reposar el guiso durante algunos minutos antes de servirlo.

El reposo permite que los sabores terminen de integrarse y que la preparación alcance una textura más uniforme. En muchos casos, el guiso incluso puede adquirir un sabor más intenso después de unas horas de reposo.

La cazuela de barro, por su parte, es utilizada para este tipo de preparaciones porque forma parte de la tradición culinaria de numerosos hogares y permite presentar el plato de una manera más artesanal.