Un truco casero puede ayudar a recuperar la suavidad y eliminar los malos olores de las toallas.

Las toallas pueden perder suavidad y capacidad de absorción con el paso del tiempo, incluso cuando se lavan con frecuencia. La acumulación de restos de jabón, suavizante y minerales presentes en el agua puede quedar atrapada entre las fibras y modificar su textura.

Ante este problema, un método casero que suele utilizarse es remojarlas en una mezcla de agua y vinagre blanco antes de volver a lavarlas. El ingrediente puede ayudar a desprender parte de los residuos acumulados y a neutralizar los olores que quedan impregnados en la tela.

Sin embargo, para aprovechar este truco es importante utilizarlo correctamente. La cantidad de vinagre, el tiempo de remojo y el lavado posterior influyen en el resultado y permiten evitar que las toallas queden con un olor fuerte o que el procedimiento termine dañando las fibras.

¿Para qué sirve remojar las toallas en vinagre?

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a descomponer residuos de productos de lavado y depósitos minerales que se acumulan en las fibras textiles. Por eso, el remojo puede ser útil cuando las toallas se sienten rígidas, ásperas o tienen una menor capacidad para absorber agua.

Un truco casero puede ayudar a recuperar la suavidad y eliminar los malos olores de las toallas. ChatGPT - creada con IA

También puede contribuir a reducir los olores desagradables. Esto resulta especialmente útil en las toallas que permanecen húmedas durante varias horas, ya que la humedad favorece la aparición de ese característico olor a encierro.

El objetivo no es perfumar la tela, sino eliminar parte de aquello que quedó acumulado en ella. Después del procedimiento, un lavado adecuado y un secado completo ayudan a retirar los restos de la mezcla.

¿Cómo remojar las toallas en vinagre correctamente?

Para hacerlo, se pueden colocar las toallas en un recipiente amplio con agua tibia y una cantidad moderada de vinagre blanco. La tela debe quedar completamente cubierta y puede dejarse en remojo durante un tiempo antes de pasarla al lavarropas y realizar un ciclo de lavado habitual.

No es necesario utilizar una cantidad excesiva de vinagre para conseguir mejores resultados. Una vez terminado el remojo, es importante lavar y enjuagar bien las toallas para retirar los residuos y permitir que se sequen por completo.

Además, hay una precaución fundamental: el vinagre nunca debe mezclarse con lavandina o productos que contengan cloro, ya que la combinación puede generar gases peligrosos. Para mantener las toallas en buenas condiciones, también conviene evitar el exceso de suavizante, que puede dejar una película sobre las fibras y reducir su absorción.