Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para quitar la grasa acumulada en los azulejos de la cocina (Fuente: IA).

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La grasa que se acumula en los azulejos de la cocina puede convertirse en una de las manchas más difíciles de retirar, especialmente cuando lleva varios días adherida y se mezcla con polvo. Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen aparecer entre las recomendaciones caseras para la limpieza del hogar, hay otro método que permite ablandar esa capa de suciedad antes de pasar el paño .

El secreto está en usar agua caliente con jabón lavaplatos, una combinación sencilla que ayuda a desprender la grasa sin necesidad de recurrir a productos abrasivos que puedan afectar el acabado de las baldosas.

¿Cómo quitar la grasa acumulada de los azulejos de la cocina?

Para comenzar, prepare un recipiente con agua caliente y unas gotas de jabón líquido para lavar loza. La temperatura del agua ayuda a reblandecer la grasa, mientras que el jabón está diseñado precisamente para ayudar a eliminar residuos grasos.

Humedezca una esponja suave o un paño de microfibra con la mezcla y páselo por los azulejos. Lo recomendable es trabajar por sectores pequeños para evitar que la suciedad se vuelva a distribuir sobre otras zonas de la pared.

Si la grasa está muy pegada, deje actuar la mezcla durante unos minutos antes de volver a limpiar. Después, retire los residuos con otro paño húmedo y finalmente seque la superficie.

¿Qué se necesita para limpiar los azulejos llenos de grasa?

No hace falta tener una gran cantidad de productos en casa. Para este procedimiento puede utilizar:

Agua caliente.

Jabón líquido para lavar loza.

Un paño de microfibra o una esponja suave.

Otro paño limpio para retirar los restos de producto.

Agua limpia para el enjuague final.

La clave está en no utilizar elementos que puedan rayar la superficie, especialmente si los azulejos tienen un acabado brillante o delicado.

¿Cómo limpiar azulejos de cocina muy sucios sin rayarlos?

Uno de los errores más comunes es intentar arrancar la grasa con elementos ásperos o metálicos. Aunque pueden retirar una mancha difícil, también existe el riesgo de dejar marcas permanentes en los azulejos.

Lo mejor es utilizar una esponja no abrasiva o un paño de microfibra y ejercer una presión moderada. Si la primera pasada no es suficiente, es preferible repetir el procedimiento que frotar con demasiada fuerza.

En las juntas entre los azulejos también puede acumularse suciedad. En ese caso, un cepillo de cerdas suaves puede ayudar a llegar a esos espacios sin maltratar la superficie.

¿Cada cuánto se deben limpiar los azulejos de la cocina?

La frecuencia depende del uso que tenga la cocina. En hogares donde se preparan alimentos fritos con frecuencia, las paredes cercanas a la estufa pueden acumular una película de grasa mucho más rápido.

Una limpieza rápida después de cocinar puede evitar que los residuos se sequen y terminen formando una capa difícil de retirar. No es necesario realizar una limpieza profunda todos los días: pasar un paño con una solución jabonosa por las zonas más expuestas puede ayudar a mantenerlas en mejores condiciones.

¿Qué hacer para evitar que la grasa se acumule en los azulejos?

La prevención también juega un papel importante. Cuando prepare alimentos que puedan generar salpicaduras, especialmente frituras, conviene limpiar las manchas poco después de que aparezcan.

Además, mantener limpia la zona de la estufa y revisar con frecuencia las paredes que están detrás o a los lados de ella permite detectar la grasa antes de que se adhiera por completo.