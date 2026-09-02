Rociar vinagre en el termo del mate: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

El termo del mate se convirtió en un aliado que solemos llevar a todos lados como la oficina, la plaza y viajes para poder compartir la infusión. Sin embargo, su propia versatilidad lo convierte en un objeto que suele acumular suciedad en el exterior y, además, el interior suele llenarse de sarro por el contacto constante con el agua.

En este contexto, y en pos de evitar el uso de productos químicos, muchas personas rocían vinagre en el termo para limpiar y evitar que la acumulación de minerales afecte el sabor del agua.

Por qué recomiendan rociar vinagre en el termo del mate

El termo suele estar en contacto son superficies contaminadas de microorganismos y suicidad, por lo que los especialistas en métodos de limpieza alternativos recomiendan rociar vinagre para facilitar su higiene.

Esto se debe a que el vinagre contiene ácido acético, una sustancia capaz de aflojar grasa, residuos de jabón, eliminar microorganismos y eliminar olores.

Rociar vinagre en el termo del mate: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

De esta manera, solo bastará rociarlo por fuera del termo para terminar con las bacterias que se hayan pegado al recipiente a lo largo del día.

En este contexto, un uso aún más interesante es el de usarlo para el interior. El vinagre evita la aparición de sarro, el cual es una acumulación de minerales presentes en el agua que pueden afectar el sabor del agua y cambiar el flujo con el que cae el agua del termo.

Cómo hacer el truco casero

Para prevenir la aparición de sarro en el termo del mate, solo se deberá seguir los siguientes pasos:

Llenar el termo hasta la mitad con agua caliente, pero no hirviendo.

Agregar vinagre blanco hasta completarlo, en partes iguales.

Dejar actuar la mezcla entre 30 minutos y 2 horas, sin cerrar el termo herméticamente.

Vaciar el contenido y frotar el interior con un cepillo para botellas si quedan restos de sarro.

Enjuagar varias veces con agua limpia y dejar el termo abierto hasta que desaparezca el olor.

En caso tengo mucho sarro acumulado, se podrá dejar la mezcla durante toda la noche y repetir el proceso. Se recomienda hacerlo aproximadamente una vez al mes si se usa agua dura.