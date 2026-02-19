En los últimos años aumentó la cantidad de casos de miopía alrededor del mundo, sobre todo, en la pandemia. El sentido común indicaría que proviene de la mayor utilización de las pantallas y, si bien tiene gran parte de responsabilidad, un estudio indicó que hay factores más importantes que impulsan este problema en la vista. Los ojos son una parte importante del cuerpo humano y constantemente se encuentran cambiando de enfoque para observar lo que nos rodea, es decir, ajustando el tamaño de la pupila para ver con nitidez. Sin embargo, cuando estos ajustes fallan, se pierde la claridad. Un estudio realizado por el Colegio de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) confirmó que el principal factor de riesgo de la miopía es el esfuerzo sostenido de enfocar objetos de cerca durante largos períodos. Al realizar tareas de cerca como, por ejemplo, mirar el celular o leer mucho, la pupila se cierra demasiado. Esto genera que las “vías ON”, es decir, las células encargadas de detectar la luz y el brillo, se debiliten y se enlentezcan. Esto quiere decir que las actividades que implican mucho esfuerzo en enfocar objetos cercanos generan miopía. Con este estudio se demuestra por qué muchas de las personas que tienen el hábito de la lectura padecen miopía. Desde el estudio señalan que la mejor solución para combatirlo es estando al aire libre y utilizar gotas para relajar el ojo cada vez que se reseque o se vea forzado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la miopía es un error de refracción en el que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los objetos lejanos se ven borrosos. No se trata de una enfermedad, sino de una variación en la forma del ojo que requiere control profesional. Las personas pueden tener miopía leve o baja, moderada y alta o magna, que varían según la magnitud. Las más altas puede generar cataratas, glaucoma o desprendimiento de retina. El mismo organismo alertó que la miopía afectará a la mitad de la población mundial en el año 2050 por genética y estilo de vida que tienen que ver con el informe anteriormente citado. La falta de tiempo al aire libre bajo la luz solar, el uso de pantallas y el esfuerzo de la vista en objetos cercanos serán los principales motivos de casos en niños.