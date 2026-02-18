El vinagre se convirtió en el mejor aliado a la hora de limpiar el hogar. Muchos lo rocían en lugares como la entrada de la casa, las esquinas para mantener alejadas a las plagas o simplemente como un removedor de sarro. Una de las últimas tendencias es utilizarlo en el marco de las ventanas, ya que ayuda a mantener los rieles libres de suciedad y hongos. El vinagre cuenta con una propiedad secreta que no todos conocen: gracias a que contiene ácido acético es un aliado clave para eliminar moho y bacterias. Estos microorganismos suelen acumularse en los marcos, ya que son lugares con poca ventilación que acumulan humedad. Este ácido lo que hace es bajar el pH del entorno,lo que daña las membranas de los hongos e interfieren en su capacidad de reproducirse. De esta manera, es una solución eficaz para combatir los microbios que se esparcen en el ambiente y pueden dañar a los miembros de la familia. Los beneficios de rociar vinagre en las ventanas no se limitan a la eliminación de bacterias y moho, sino que también pueden funcionar como un potente repelente anti-insectos. Las plagas como cucarachas y mosquitos suelen evitar las zonas en donde detectan el olor al eliminar las feromonas que los guían. Es una solución ideal para las ventanas de los baños, ya que son lugares en donde la humedad y la presencia de agua suelen formar sarro. El ácido acético ayuda a romper los residuos de cal y quitar las manchas. La frecuencia de aplicación del truco dependerá de forma directa de la humedad del ambiente. En caso de lugares con buena ventilación y baja humedad, se aconseja hacerlo cada 15 días como un mantenimiento preventivo. En otros ambientes como el baño, en donde el agua siempre está presente, podrá rociarse cada semana o hasta una frecuencia de cada tres días. Se aconseja prestar atención a un factor clave: si se empiezan a formar manchas negras (moho y bacterias) es aconsejable volver a usar el vinagre. El vinagre funciona como una barrera repelente de insectos por su potente olor. Es clave rociarlo en la entrada de la casa de forma periódica para prevenir el ingreso de insectos al hogar. Con tan solo una o dos aplicaciones semanales se podrá obtener resultados anti plagas.