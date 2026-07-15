Por qué rociar con vinagre los zócalos de la casa y qué significa.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar gracias a sus propiedades desengrasantes y su capacidad para combatir el sarro, grasa, los malos olores y parte de la suciedad que se acumula con el paso del tiempo. Por eso, cada vez más personas lo incorporan a distintos trucos caseros.

Uno de sus usos menos conocidos consiste en aplicarlo sobre los zócalos de la casa, un sector que suele pasar desapercibido durante la limpieza diaria, pero que acumula polvo, tierra e incluso manchas de humedad. Con una preparación sencilla, es posible conservarlos en mejores condiciones sin recurrir a productos específicos.

Cómo limpiar los zócalos con vinagre paso a paso

Los zócalos cumplen una función importante dentro de la vivienda, ya que protegen la parte inferior de las paredes frente a golpes, rozaduras y humedad. Sin embargo, al estar cerca del piso, suelen ensuciarse con facilidad y requieren un mantenimiento periódico.

Frotar con un paño húmedo para desprender la suciedad adherida (Fuente: ChatGPT).

Para limpiarlos, primero conviene retirar el polvo con una escoba pequeña o un cepillo. Luego, se puede aplicar una mezcla de vinagre blanco rebajado con agua y frotar con un paño húmedo para desprender la suciedad adherida. Si todavía quedan restos difíciles, un poco de jabón neutro ayudará a completar la limpieza.

Retirar previamente el polvo con una escoba o cepillo.

Rociar una mezcla de agua y vinagre blanco.

Pasar un paño para eliminar la suciedad acumulada.

Utilizar jabón neutro si persisten manchas difíciles.

Repetir la limpieza con frecuencia para evitar la acumulación de polvo.

Otros usos del vinagre para la limpieza del hogar

Además de mantener limpios los zócalos, el vinagre puede utilizarse en diferentes espacios de la casa gracias a sus propiedades. Es eficaz para remover sarro de canillas, pavas eléctricas, termos y sanitarios, además de ayudar a eliminar grasa en hornos, microondas y azulejos.

Aun así, es importante utilizarlo correctamente. Los especialistas recomiendan no mezclarlo con lavandina ni con cloro, ya que esa combinación puede resultar peligrosa. En cambio, puede emplearse junto con jabón o detergente para potenciar la limpieza en distintas superficies.