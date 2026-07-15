Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve este truco. (Fuente: IA).

La humedad en el interior de las viviendas es un problema habitual que puede favorecer la aparición de moho, malos olores y deterioro en paredes, techos y marcos de ventanas. Además, organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierten que el exceso de humedad puede contribuir al desarrollo de hongos y afectar la calidad del aire dentro del hogar.

Frente a este escenario, muchas personas recurren a soluciones caseras para reducir la condensación que suele acumularse en los cristales durante los meses más fríos. Entre los métodos más difundidos en redes sociales se encuentra el llamado “truco de la cuchara”, una práctica sencilla que busca disminuir la formación de gotas de agua en las ventanas.

¿En qué consiste el truco de la cuchara?

Este método requiere únicamente una cuchara metálica, preferentemente de acero inoxidable, colocada sobre el marco de una ventana. La recomendación habitual es ubicar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

Quienes promueven esta práctica sostienen que la cuchara puede actuar como un punto donde se concentra parte de la condensación antes de que esta se acumule sobre el vidrio, ayudando a mantener la superficie más seca.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

La explicación física detrás del fenómeno

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la condensación se produce cuando el vapor de agua presente en el aire se enfría hasta alcanzar el denominado punto de rocío y se transforma en pequeñas gotas de agua.

Esto ocurre con frecuencia en las ventanas durante el invierno, cuando el aire cálido y húmedo del interior entra en contacto con una superficie más fría. La EPA también señala que la condensación visible en los cristales suele ser una señal de que existe un exceso de humedad dentro de la vivienda.

El fundamento del truco se relaciona con la capacidad de los metales para conducir el calor. Al enfriarse rápidamente, la cuchara podría favorecer que parte del vapor se condense en su superficie en lugar de hacerlo directamente sobre el cristal.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

¿Por qué es importante controlar la condensación?

La acumulación constante de agua en las ventanas puede favorecer la aparición de manchas, hongos y moho, además de deteriorar marcos de madera, pintura y otros materiales cercanos.

La EPA recomienda actuar cuando se detectan problemas persistentes de humedad, ya que estos pueden afectar tanto la estructura de la vivienda como la calidad del aire interior. Mantener las superficies secas ayuda a prevenir daños y reduce el riesgo de proliferación de microorganismos.

Otras medidas recomendadas para reducir la humedad

Los organismos especializados coinciden en que la mejor forma de controlar la humedad es actuar sobre sus causas. Entre las medidas más recomendadas se encuentran:

Ventilar los ambientes

Abrir puertas y ventanas durante algunos minutos cada día favorece la renovación del aire y ayuda a evacuar el exceso de vapor generado por actividades cotidianas como cocinar o ducharse.

Utilizar deshumidificadores

La EPA recomienda mantener la humedad relativa interior en niveles moderados, generalmente entre el 30% y el 50%, algo que puede lograrse mediante deshumidificadores cuando el ambiente es especialmente húmedo.

Reparar filtraciones y goteras

Si la humedad proviene de cañerías defectuosas, techos dañados o filtraciones en paredes, es fundamental solucionar el origen del problema para evitar daños mayores.

Mejorar el aislamiento

Las ventanas y paredes mal aisladas favorecen la formación de condensación. Incorporar doble acristalamiento o mejorar el aislamiento térmico puede reducir significativamente este fenómeno.