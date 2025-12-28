En esta noticia Razones por las que la combinación de canela y vinagre es efectiva

En el ámbito de los remedios caseros para la limpieza, existen combinaciones que sorprenden por su eficacia a pesar de su simplicidad.

Una de estas es la mezcla de canela y vinagre blanco, un recurso económico y aromático que ha comenzado a ganar popularidad entre aquellos que buscan alternativas naturales para mantener el hogar en orden.

Aunque este método no suele estar entre los clásicos del mantenimiento doméstico, sus ventajas lo están posicionando como una de las opciones preferidas para quienes priorizan soluciones sin químicos agresivos y con un https://www.cronista.com/usa/trending/la-nueva-formula-casera-para-perfumar-los-banos-que-ya-es-tendencia-en-todo-el-mundo-facil-y-rapida-de-preparar/?mrfhud=true.

Mezclar canela y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

Razones por las que la combinación de canela y vinagre es efectiva

Beneficios principales

Elimina bacterias y hongos : ideal para cocinas y baños.

Neutraliza olores fuertes : perfecto para espacios cerrados.

Aporta aroma natural : sin químicos ni fragancias artificiales.

Actúa como repelente: ayuda a ahuyentar insectos como hormigas.

Cómo preparar la mezcla

Para obtener una solución eficaz, sigue estos pasos simples:

Mezcla medio litro de vinagre blanco con dos cucharadas de canela en polvo o un par de ramas. Deja reposar la preparación durante 24 horas para potenciar el aroma. Coloca la mezcla en un pulverizador y aplica sobre superficies como mesadas, pisos o muebles. Limpia con un paño seco para retirar el exceso.

También puedes usarla para aromatizar ambientes: coloca el líquido en un frasco abierto en la entrada o en zonas donde se acumulan olores.

Precauciones y consejos

Evita aplicar la mezcla sobre mármol o superficies delicadas, ya que el vinagre puede dañarlas. Si buscas un efecto más intenso, añade unas gotas de aceite esencial de canela. Para mantener la casa libre de olores y bacterias, repite la limpieza una vez por semana.