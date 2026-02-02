Año Nuevo Chino 2026 | El Caballo de Fuego llega con la Luna Nueva de febrero: los cambios que traerá su energía y elemento

El Año Nuevo Chino 2026 se celebrará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, marcando el inicio del Año del Caballo de Fuego, un período asociado con pasión, movimiento, decisión y cambios profundos.

Eso convierte a esta celebración en un momento ideal para realizar rituales y gestos simbólicos que, según la tradición, ayudan a atraer fortuna, energía positiva y abundancia para los meses venideros.

La víspera: un momento clave para preparar el año

La noche del 16 de febrero —conocida como Chúxī (除夕), o “la noche de la eliminación”— es considerada por la tradición china un instante de transición esencial entre el año que se va y el que llega.

Más allá de ser una cena familiar o una fiesta, esta víspera es el momento para cerrar ciclos, hacer limpieza energética y preparar el terreno para la buena suerte entrante.

Una de las prácticas más extendidas es la limpieza profunda de la casa antes del Año Nuevo. No se trata solo de higiene física, sino de un acto simbólico para eliminar energías negativas, preocupaciones y bloqueos del año anterior.

Se aconseja que esta limpieza se complete antes de la víspera, ya que el día del Año Nuevo propiamente dicho se evita barrer o lavar para no “arrastrar la buena fortuna que recién comienza a ingresar”.

Decorar con colores y símbolos auspiciosos

El rojo es el color protagonista de estas fiestas, pues representa buena fortuna, alegría, protección y energía vital. Las decoraciones típicas incluyen:

Faroles rojos iluminados en puertas y balcones.

Fai chun o chunlian : tiras de papel con mensajes escritos de buena suerte y prosperidad que se colocan en entradas y ventanas.

Flores amarillas y doradas que simbolizan abundancia y crecimiento.

Estas señales visuales no solo embellecen el entorno, sino que, según la tradición, invitan energías positivas a entrar en el hogar y la vida.

El ritual del sobre rojo (hongbao)

Entregado principalmente a niños y jóvenes, el sobre rojo o hongbao es un símbolo clásico de buena fortuna. Tradicionalmente se llena con dinero como muestra de protección, salud y deseos de prosperidad futura.

Algunas familias también preparan un sobre personal con una cantidad simbólica y una intención escrita (por ejemplo, metas de bienestar o éxito), para conservarlo durante todo el año como recordatorio de sus objetivos y como amuleto de buena suerte.

Rituales con objetos y símbolos de prosperidad

Además de los sobres, existen otros gestos tradicionales que se cree ayudan a atraer abundancia:

Colocar monedas en bolsas rojas desde los primeros días de febrero hasta el Año Nuevo para atraer energías económicas positivas.

Arroz como símbolo de abundancia y alimento : una cucharada colocada en una vasija durante varios días y luego acompañada de una vela, se interpreta como invitación a la prosperidad.

Organizar la billetera y revisar cuentas para iniciar el año sin pendientes ni deudas, gesto que se asocia con estabilidad financiera.

Estos rituales, aunque simbólicos, ayudan a integrar la intención de prosperidad en acciones concretas, lo que para muchos participantes aumenta la sensación de control y enfoque de cara al nuevo ciclo.