El inicio de abril suele asociarse con nuevos comienzos. En distintas tradiciones espirituales, el primer día del mes se interpreta como un momento clave para fijar intenciones y renovar objetivos personales y económicos. En ese contexto, el ritual de laurel y canela se ha popularizado como una práctica sencilla para atraer abundancia. Su uso se apoya en el simbolismo histórico de ambos elementos, que durante siglos han estado ligados a la prosperidad, la protección y el éxito. El ritual de laurel y canela combina dos ingredientes con fuerte carga simbólica. El laurel se asocia desde la antigüedad con la victoria, la protección y la estabilidad, mientras que la canela se vincula con la atracción de oportunidades y el movimiento de la energía económica. Una de las formas más extendidas consiste en hervir agua con hojas de laurel y ramas de canela durante unos minutos. Después, el líquido se deja enfriar y se utiliza en un baño o se vierte sobre el cuerpo desde el cuello hacia abajo. Según estas prácticas, el objetivo es limpiar bloqueos y potenciar la energía positiva vinculada al dinero y al trabajo. Otra variante habitual es crear un pequeño amuleto. Para ello, se colocan hojas de laurel junto con canela en polvo o en rama dentro de una bolsa o envoltorio, que se guarda en la cartera o en un lugar donde se conserve el dinero. En este caso, la intención es mantener activa la idea de abundancia durante todo el mes. El uso del laurel en rituales tiene una base histórica. En la antigua Grecia y Roma, esta planta era símbolo de gloria, éxito y protección. Con el tiempo, ese significado se trasladó a prácticas populares donde se le atribuyen propiedades para alejar energías negativas y atraer estabilidad. Por su parte, la canela ha sido utilizada desde la antigüedad tanto en la cocina como en contextos espirituales. En muchas culturas, se considera un elemento que favorece la prosperidad y el crecimiento. Su aroma intenso y su asociación con el comercio histórico reforzaron esa idea de abundancia material. La combinación de ambos ingredientes aparece de forma recurrente en rituales contemporáneos. Se interpreta como una mezcla que equilibra protección y atracción: el laurel actúa como barrera frente a lo negativo y la canela como impulso para nuevas oportunidades. Abril marca un punto de transición en el calendario. En el hemisferio norte coincide con la primavera, una etapa asociada al crecimiento, la renovación y la apertura de ciclos. Este contexto natural influye en muchas prácticas simbólicas que buscan acompañar ese cambio. Dentro de estas creencias, el inicio del mes se considera un momento adecuado para dejar atrás etapas anteriores y proyectar nuevas metas. Por eso, los rituales con laurel y canela suelen concentrarse en estos días, cuando se busca reforzar la idea de avance personal y estabilidad económica. Además, la repetición mensual de estos gestos forma parte de la lógica de estas prácticas. Cada comienzo de mes se interpreta como una oportunidad para reactivar la intención y sostener el enfoque en objetivos concretos, especialmente los relacionados con el trabajo, el dinero o los proyectos personales.