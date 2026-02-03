El poder de la sal para la purificación de tu casa

A lo largo de la historia, distintas culturas utilizaron la sal como un elemento purificador, asociado a la protección, la eliminación de energías negativas y la atracción de prosperidad y abundancia.

Actualmente, este ritual sigue siendo elegido por quienes buscan renovar energías en el hogar, mejorar el bienestar personal y abrir caminos a nuevas oportunidades.

¿Para qué sirve el ritual de la sal?

La sal es considerada un mineral con propiedades absorbentes y purificadoras. Dentro de las creencias energéticas, se la utiliza para:

Limpiar energías negativas del hogar o del ambiente laboral

Generar protección espiritual

Favorecer la armonía y la tranquilidad

Atraer prosperidad, abundancia y nuevas oportunidades

Promover la renovación energética personal

¿Cómo hacer el ritual de la sal para limpieza energética?

Este ritual puede realizarse en cualquier momento, aunque muchas personas prefieren hacerlo al comenzar un nuevo mes, durante cambios de etapa o cuando sienten un ambiente cargado.

Elementos necesarios

Sal gruesa (preferentemente)

Un recipiente o vaso de vidrio

Agua

Opcional: vela blanca

Paso a paso

Preparar el recipiente

Colocar tres cucharadas de sal gruesa dentro del vaso o recipiente de vidrio.

Agregar agua

Completar el recipiente con agua hasta cubrir la sal. Se cree que esta combinación potencia la capacidad de absorción energética.

Ubicar el vaso en un lugar estratégico

Colocar el recipiente en un espacio del hogar donde se perciba tensión, discusiones frecuentes o sensación de pesadez. Muchas personas lo sitúan detrás de la puerta de entrada o en una esquina del ambiente.

Intencionar el ritual

Tomarse unos segundos para pensar en la limpieza del espacio y en la llegada de energías positivas, prosperidad y bienestar.

Dejar actuar el preparado

El recipiente debe permanecer en el lugar durante siete días sin moverlo.

Desechar la preparación

Pasado ese tiempo, se recomienda tirar el contenido por el desagüe o inodoro y limpiar el recipiente antes de reutilizarlo.

Ritual de sal para atraer abundancia personal

Otra variante consiste en utilizar sal durante el baño, con el objetivo de renovar energías personales.

Cómo realizarlo

Agregar un puñado de sal gruesa en agua tibia

Verter el agua desde los hombros hacia abajo después del baño habitual

Mientras se realiza, concentrarse en atraer prosperidad, estabilidad económica y nuevas oportunidades

