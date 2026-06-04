La forma en que los argentinos realizan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a cambiar desde este miércoles. El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema que permitirá que talleres mecánicos, concesionarias e importadores autorizados realicen la revisión obligatoria de los vehículos, una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas específicas.

La decisión fue posible luego de que quedara sin efecto una medida judicial que impedía avanzar con la reforma. Con ese obstáculo superado, la Secretaría de Transporte oficializó la creación de un registro nacional para incorporar nuevos centros de inspección en todo el país.

Según sostienen desde la Casa Rosada, el objetivo es ampliar la oferta disponible, generar mayor competencia y facilitar el acceso de los conductores a la revisión técnica obligatoria.

Qué cambia con la nueva VTV

La principal modificación es que cualquier taller que cumpla las exigencias técnicas establecidas por la normativa podrá solicitar su incorporación al sistema.

Para ello se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital, pública y gratuita bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

La inscripción se realizará mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y estará abierta para talleres mecánicos, concesionarias e importadores que acrediten capacidad operativa, equipamiento adecuado y personal técnico responsable.

De esta manera, los automovilistas podrán elegir dónde realizar la revisión de sus vehículos, siempre que el establecimiento se encuentre debidamente habilitado.

Qué vehículos podrán ser inspeccionados

Los nuevos centros autorizados estarán habilitados para controlar una amplia variedad de unidades.

Entre ellas se incluyen:

Vehículos particulares.

Vehículos comerciales.

Transporte de pasajeros.

Transporte de carga.

Vehículos antiguos.

Vehículos especiales.

Desde el Gobierno remarcaron que la apertura del sistema no implica una flexibilización de los controles. Los talleres deberán cumplir con los mismos estándares de seguridad vial y los procedimientos técnicos exigidos actualmente.

Cuándo corresponde hacer la revisión técnica

La reforma también mantiene los plazos de control establecidos para cada tipo de vehículo.

Los automóviles particulares cero kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años desde su patentamiento.

Luego, los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán renovar la revisión cada dos años, mientras que aquellos que superen esa edad tendrán que efectuar el trámite anualmente.

Por qué el Gobierno impulsa este cambio

La modificación forma parte de las reformas incorporadas mediante el Decreto 196/2025, que introdujo cambios en la Ley Nacional de Tránsito.

La administración nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar restricciones en la prestación del servicio, fomentar la competencia entre establecimientos y ofrecer más alternativas para los usuarios.

Además, se prevé una desregulación de aranceles que podría impactar en los costos de la revisión, aunque los valores quedarán sujetos a la dinámica competitiva entre los distintos prestadores habilitados.

El desafío que enfrenta la nueva VTV

Pese a la puesta en marcha del sistema nacional, la implementación efectiva dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.

Las provincias conservan facultades para decidir si adoptan o no el nuevo esquema. En caso de no adherir, los conductores de esos distritos continuarán bajo las reglas locales vigentes.

La provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

A esto se suma otro punto pendiente: la elaboración de protocolos específicos para la revisión de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a tecnologías diferentes de las utilizadas por los motores convencionales.