El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 17 horas, a través de la TV Pública (Canal 7) todos los domingos a las 17.15.

El próximo sorteo del Telekino es este domingo 25 de enero a las 17 horas y tiene un pozo aproximado de $ 1700 millones.

Además, quien acierte todos los números se lleva un auto cero kilómetro, una casa rodante, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro, ambos para 2 personas.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

¿Cómo se juega al Telekino?

El juego consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

Los cartones se adquieren en las agencias oficiales de lotería de todo el país y tienen un valor de $ 2000. El cartón contiene dos jugadas (Telekino y Rekino), de quince números cada una. Y un número de cartón con el cual se accede a un premio extra. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 19 (el horario puede variar según cada provincia).

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y, de no resultar ningún ganador, se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Dónde seguir el sorteo?

Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de la TV Pública (Canal 7) todos los domingos a las 17.15.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.