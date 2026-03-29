El Telekino n° 2421 se lleva a cabo este domingo 29 de marzo. Para los 15 aciertos, el sorteo ofrece un viaje a Río de Janeiro para dos personas, una casa estilo americana y un auto 0 km. En tanto, desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que un pozo estimado de $750 millones. Adicionalmente, con el número de cada cartón se sortearán cinco premios de $2.000.000. El sorteo se transmite en vivo por Canal 9 en todo el país a partir de las 16.30 y a través del canal oficial de YouTube de Telekino. Cada cartón cuesta $2000. El Telekino es un juego de azar poceado que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Consiste en la extracción de 15 bolillas de 25 en un sorteo, que sirve para determinar a los ganadores de los premios en efectivo. Cuándo se creó en 1992, este pertenecía a La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Hasta 2021 fue organizado por el mismo organismo junto a la empresa Loterking. Sin embargo, en 2022 pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego. Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 1 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales. El Telekino se sortea una sola vez por semana. Se dan a conocer los números ganadores los domingos a las 16.30, y se transmite a todo el país en vivo. Los últimos números del Telekino se pueden ver en vivo a través del Canal 9 los domingos a las 16.30. A su vez, el canal de YouTube de Telekino permite ver cuáles fueron los números ganadores del sorteo.