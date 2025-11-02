Este domingo 4 de enero del 2026 se llevó a cabo el sorteo 2409 del Telekino, uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Con un pozo estimado de $ 3000 millones, cientos de miles de jugadores esperan con ilusión coincidir con los 15 números ganadores.

La transmisión oficial se realizó por Canal 7TV Pública y, además, a través del canal de YouTube de Telekino.

Resultados del sorteo del Telekino hoy domingo 4 de enero

Los ganadores del Telekino 2409 se dio a conocer a las 17:15. Además, se sortearon importantes premios extra:

Auto 0km; Un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas; Una casa estilo americana; Una casa estilo americana amueblada; Un crucero por Brasil para dos personas; Una camioneta 0km; Un viaje a México para dos personas.

Telekino: cuáles fueron los números ganadores

16 - 20 - 23 - 05 - 18 - 21 - 07 - 09 - 13 - 25 - 22 - 08 - 17 - 01 - 11

15 aciertos: vacante, más de $ 1.094 millones.

14 aciertos 28 ganadores ($ 370.856 c/u).

13 aciertos 788 ganadores ($ 39.776 c/u).

12 aciertos 8.527 ganadores ($ 12.354 c/u).

Resultados del sorteo Rekino hoy domingo 4 de enero

Los ganadores del Rekino 2409 también se dio a conocer a partir de las 17:15. Se trata de una segunda oportunidad para ganar.

10 - 06 - 09 - 11 - 22 - 04 - 23 - 16 - 08 - 01 - 14 - 12 - 24 - 19 - 18

28 ganadores. Cada uno se lleva $ 137.354 cada uno.

Cómo se juega al Telekino

Participar del Telekino es muy simple. Cada cartón contiene 15 números aleatorios del 01 al 25.

Durante el sorteo, se extraen 15 bolillas, y si un jugador acierta todos los números, gana el pozo acumulado. También hay premios para quienes aciertan 14, 13, 12 o 11 números.

Jugá con responsabilidad

Como todo juego de azar, el Telekino puede generar entusiasmo, pero también riesgos si no se juega con límites claros. Algunas recomendaciones: