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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0951 (Serrucho).

 1°0951 11°5221 
 2220  12°7424
 3°3669  13°6124 
 1083  14°5203 
 3958  15°5985 
 6°6647  16°8069
 1252  17°0470 
 2046  18°0680 
 5738  19°6052 
 10°2309 20°4554 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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