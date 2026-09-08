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Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8875 (El Payaso).

 1°8875 11°9323 
 1879  12°8928
 3°7670  13°7434 
 9525  14°2152 
 1002  15°8467 
 6°8210  16°3931
 6608  17°6436 
 3124  18°6001 
 3090  19°3509 
 10°1202 20°6511 

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