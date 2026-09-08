Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8875 (El Payaso).

1° 8875 11° 9323 2° 1879 12° 8928 3° 7670 13° 7434 4° 9525 14° 2152 5° 1002 15° 8467 6° 8210 16° 3931 7° 6608 17° 6436 8° 3124 18° 6001 9° 3090 19° 3509 10° 1202 20° 6511

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.