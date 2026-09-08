Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5412 (Soldado).

1° 5412 11° 0626 2° 9522 12° 1311 3° 0607 13° 4729 4° 3821 14° 9971 5° 1499 15° 6451 6° 8188 16° 2477 7° 8393 17° 0013 8° 2348 18° 9107 9° 6809 19° 4553 10° 4110 20° 7531

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.