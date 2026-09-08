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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5412 (Soldado).

 1°5412 11°0626 
 9522  12°1311
 3°0607  13°4729 
 3821  14°9971 
 1499  15°6451 
 6°8188  16°2477
 8393  17°0013 
 2348  18°9107 
 6809  19°4553 
 10°4110 20°7531 

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