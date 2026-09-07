Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8817 (Desgracia).

1° 8817 11° 4924 2° 8946 12° 0064 3° 0625 13° 6185 4° 3133 14° 4038 5° 6084 15° 6745 6° 6689 16° 1798 7° 9688 17° 6090 8° 5707 18° 1934 9° 6701 19° 4146 10° 8468 20° 5415

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.