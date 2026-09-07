En esta noticia

Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8817 (Desgracia).

 1°8817 11°4924 
 8946  12°0064
 3°0625  13°6185 
 3133  14°4038 
 6084  15°6745 
 6°6689  16°1798
 9688  17°6090 
 5707  18°1934 
 6701  19°4146 
 10°8468 20°5415 

Te puede interesar

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más fundamentales: administrará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de un camino clave de México

Te puede interesar

Reconstruyen una importante ruta nacional tras más de 40 años sin obras: será clave para la producción y el turismo de la región

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

En 1871, un agricultor dejó cinco vacas en una isla aislada. 130 años después, los investigadores examinaron su ADN y el resultado desafió toda lógica

Te puede interesar

Visitarán casa por casa, una por una, con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia