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Durante este sábado, 5 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1175 (El Payaso).

 1°1175 11°0071 
 6324  12°2161
 3°3281  13°0422 
 8551  14°7404 
 3513  15°2716 
 6°2270  16°6700
 0302  17°5344 
 4265  18°4690 
 6130  19°7734 
 10°5533 20°8401 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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