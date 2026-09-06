Durante este sábado, 5 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1175 (El Payaso).

1° 1175 11° 0071 2° 6324 12° 2161 3° 3281 13° 0422 4° 8551 14° 7404 5° 3513 15° 2716 6° 2270 16° 6700 7° 0302 17° 5344 8° 4265 18° 4690 9° 6130 19° 7734 10° 5533 20° 8401

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.