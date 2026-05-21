El espacio dentro de un avión es un elemento de suma relevancia al momento de adquirir un pasaje y también se vincula con el área de almacenamiento que cada pasajero tendrá para sus pertenencias durante el vuelo.

En este contexto, tanto el artículo personal como el equipaje de mano representan uno de los temas más debatidos al seleccionar con qué aerolínea volar, dado que muchas compañías tienen sus propias normativas respecto al tamaño permitido.

El riesgo de superar los límites

Por este motivo, es posible que en ciertos casos los pasajeros se vean obligados a abonar una tarifa adicional al disponer de una valija que excede las dimensiones reglamentarias.

Así las cosas, la asociación Airlines for Europe (A4E) ha decidido que las principales aerolíneas del viejo continente adopten un tamaño uniforme de valijas dentro de la cabina para el beneficio de los pasajeros.

Se despide el equipaje de mano: achican las medidas del artículo personal de este listado de aerolíneas (foto: archivo).

Qué medidas debe tener el equipaje de mano para evitar cargos adicionales

La disposición no fue casualidad ya que meses atrás, el Parlamento Europeo había iniciado un proyecto para obligar a las compañías aéreas a que le brinden la posibilidad a los pasajeros de llevar un segundo bulto con la tarifa básica, lo cual generó varios puntos de discusión en el sector.

Esta iniciativa fue iniciada por la Comisión Europea y tiene como objetivo hacer que la experiencia de los usuarios sea mucho más amena y se eviten conflictos con las empresas al momento de hacer el check-in y registrar el equipaje.

La corporación que nuclea a las compañías aéreas de Europa, entre las que se encuentran Air France, KLM, Lufthansa Group, IAG, Ryanair y EasyJet, determinó que se adoptarán nuevas medidas respecto del tamaño del carry on que va en la cabina de un avión.

Cambia el equipaje de mano: reducen las medidas para las valijas y no podrán superar este tamaño Fuente: Archivo

De tal modo, este tipo de equipaje personal debe ser de 40 x 30 x 15 centímetros e impactará en todas las aerolíneas asociadas a la Airlines for Europe.

En esa línea, la directora general de A4E, Ourania Georgoutsakou, expresó los fundamentos principales de la disposición: “Las reglas de equipaje deben ser simples y transparentes. Los pasajeros disponen ahora de una referencia común, sin perder la libertad de elegir aerolíneas que ofrezcan formatos mayores”, manifestó.

Nuevas regulaciones para el equipaje en aerolíneas low cost este año

Cuando se adquiere un pasaje en una low cost, se comprende que el equipaje permitido con el boleto básico es muy limitado. En caso de desear transportar más valijas, se debe abonar una tarifa especial.

Se aleja el equipaje de mano: reducen las medidas del artículo personal de este listado de aerolíneas (foto: archivo)

Sin embargo, conforme a esta nueva normativa, se anticipa que las aerolíneas de bajo costo permitirán, dentro del boleto estándar, la inclusión de un carry on que cumpla con las medidas establecidas por la Airlines for Europe.

Esto se refleja en el equipaje de mano, dado que en muchos casos solo se permite llevar una mochila o bolso que quepa en la parte inferior del asiento.

A finales de este año, se prevé que el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea realice una reunión especial para definir los nuevos parámetros en los códigos de aviación.