Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7472 (Sorpresa).

1° 7472 11° 8066 2° 7131 12° 3693 3° 1503 13° 4455 4° 3117 14° 8313 5° 8522 15° 7328 6° 4045 16° 5284 7° 9426 17° 3317 8° 1044 18° 2066 9° 6995 19° 7571 10° 5634 20° 9609

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.