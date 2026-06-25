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Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7472 (Sorpresa).

 1°7472 11°8066 
 7131  12°3693
 3°1503  13°4455 
 3117  14°8313 
 8522  15°7328 
 6°4045  16°5284
 9426  17°3317 
 1044  18°2066 
 6995  19°7571 
 10°5634 20°9609 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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